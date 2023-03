Aunque mucho se habla de la durabilidad, todos tenemos que admitir que la principal barrera que nos impide comprar un móvil plegable es el precio. Hoy en día, los smartphones con pantalla plegable siguen siendo exclusivos de la gama prémium y, por lo tanto, son demasiado caros para la mayoría de mortales. Tenemos la esperanza de que los próximos Realme Flip y Realme Fold sean los primeros plegables asequibles, pero no queremos ilusionarnos porque realmente no hay indicios para hacerlo.

Sin embargo, si los rumores son ciertos, es posible que el precio de los plegables se reduzca este año. Así lo ha dado a entender el reputado leaker Yogesh Brar quien, en un tuit donde filtra el precio y la fecha de lanzamiento de los Pixel Fold y Pixel 7a, asegura que el Pixel Fold será hasta unos 500 dólares más barato que el Galazy Z Fold 4 (el último plegable que Samsung ha lanzado al mercado).

El Samsung Galaxy Z Fold 4 (que es un móvil plegable de tipo concha) se lanzó al mercado por 1800 € en su versión más económica. Este año ya se han presentado tres smartphones plegables del mismo tipo (los Vivo X Fold+, Tecno Phantom V Fold y OPPO Find N2) que le compiten con un precio mucho más asequible, de entre 1100 y 1500 €. Al parecer, el Google Pixel Fold seguirá esa tendencia y llegará a las tiendas con un precio que rondará los 1300 – 1500 $. ¡Será hasta 500 dólares más barato que el plegable insignia de Samsung!

Both the Pixel 7a and Pixel Fold will make their debut at Google I/O in May.

7a will be available in global markets by early Q3, while Fold will be launched in select regions

Pricing

Pixel Fold : $1300 – 1500

Pixel 7a : $450 – 500

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 15, 2023