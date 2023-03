Hace unos años parecían una idea sacada de películas de ciencia ficción, pero hoy la realidad es otra: los móviles plegables están entre nosotros y han comenzado a popularizarse a un ritmo arrollador, aunque todavía sean un nicho costoso.

Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Motorola, próximamente Google y más. Buena parte de las grandes marcas ya están en el mercado de los móviles plegables, pero ahora parece que suma otra más: El CEO de Realme acaba de oficializar que los Realme Flip y Realme Fold existen y están trabajando en ellos, una noticia que podría marcar un precedente: ¿estamos ante la llegada de los móviles plegables asequibles?

What do you want next… #realmeFlip or #realmeFold?

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) March 9, 2023