Los Google Pixel 3a y Pixel 3a XL pierden el soporte oficial

El último adiós de los Google Pixel 3a y 3a XL se ha prolongado, pero parece que ahora así es final. El soporte oficial de esta tercera generación de móviles finalizó en mayo. Sin embargo, Google no envió la última actualización de seguridad correspondiente en dicho mes, sino que declaró que esta llegaría en julio, aunque esto tampoco sucedió.

Pues bien, por fin ha llegado el esperado parche de seguridad que pone fin al soporte oficial de los Pixel 3a y Pixel 3a XL. Se trata de la actualización SP2A.220505.008, el parche con el que Google se despide honorablemente estos dos teléfonos.

Llega el último parche de seguridad: los Pixel 3a y Pixel 3a XL pierden el soporte oficial

Los Google Pixel 3a y Pixel 3a XL son móviles de 2019 que llegaron con Android 9 Pie y con tres años de soporte garantizado por parte del fabricante. Actualmente, estos terminales han actualizado a Android 12, siendo esta la última versión del sistema operativo de Google que recibirán.

Ahora, llega la última actualización de seguridad para los Google Pixel 3a y Pixel 3a XL que representa el fin del soporte oficial del fabricante. Si eres usuario de estos móviles, debes saber de qué dicha actualización es solo un nuevo parche de seguridad para. No esperes cambios importantes en el sistema ni nuevas funciones, ya que no las habrá. Entonces… ¿Por qué es importante esta actualización? Pues porque hará más seguro a tu Google Pixel frente a las amenazas actuales.

¿Aún no has recibido esta actualización en tu Google Pixel 3a o Pixel 3a XL? Pues no te preocupes, este parche llegará en forma de actualización OTA, las cuales son totalmente automáticas. Así, te recomendamos que seas paciente y estés pendiente para cuando recibas la notificación de que hay una actualización disponible en tu móvil.