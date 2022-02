Google ha hecho un pequeño cambio en la visualización de los íconos de las apps que se están instalando, muy similar al estilo de Apple. Este cambio llega para Android 12 y también parece que solo está disponible para el launcher de los Google Pixel. Así que, es probable que todavía no puedas verlo en tu móvil.

Seguro has notado que al descargar una aplicación, esta aparece en la lista de apps en tu móvil solo cuando ya se ha instalado. Además, si tienes habilitada la opción para agregar el ícono de la nueva app a la pantalla de inicio, este aparecerá automáticamente cuando la app esté lista. No hay nada nuevo en esto.

Sin embargo, ahora podrás ver el proceso de instalación de la app directo en la pantalla de inicio. Durante la descarga aparecerá el ícono de la app nueva bordeado por una barra de progreso, esta te indica cuánto falta para que la app esté lista. Es un detalle menor pero podría guardar una sorpresa, cosa de la que te hablaremos a continuación.

Since when is there a progress meter inside an icon on the Pixel Launcher home screen while installing an app through the Play Store?

Previously, I'm pretty sure the app icon was only automatically placed after the app was fully downloaded. Now it's placed instantly.

A12 stable pic.twitter.com/zOsO8l28Cb

— Artem Russakovskii (@ArtemR) February 15, 2022