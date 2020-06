El lanzamiento oficial del Galaxy Watch 3 está a la vuelta de la esquina. Todo indica que el nuevo smartwatch de Samsung será lanzado el próximo mes de agosto junto con otros nuevos productos de la compañía. Según rumores previos, Samsung lanzará dos variantes de este Galaxy Watch 3: una con 4G y WiFi, y otra con solo WiFi. Ahora, el portal SamMobile ha conseguido la ficha técnica completa de este nuevo reloj inteligente del gigante surcoreano, revelando así todas sus características y confirmando algunas ya conocidas.

Todas las características del Galaxy Watch 3, según una filtración

La fuente de esta filtración empieza aclarando que el Galaxy Watch 3 llegará en dos diferentes presentaciones: una de 41 mm y otra de 45 mm de tamaño de dial. Las únicas diferencias entre estas dos variantes son las siguientes:

Galaxy Watch 3 de 41 mm : pantalla de 1,2 pulgadas y batería de 247 mAh. Dimensiones exactas: 45 x 46,2 x 11,1 mm.

: pantalla de 1,2 pulgadas y batería de 247 mAh. Dimensiones exactas: 45 x 46,2 x 11,1 mm. Galaxy Watch 3 de 45 mm: pantalla de 1,4 pulgadas y batería de 340 mAh. Dimensiones exactas: 41 x 42,5 x 11,3 mm.

El reporte especifica que ambas variantes soportarán la red 4G, pero no aclara si también se venderá un modelo con solo WiFi. Ahora bien, estas dos variantes comparten el resto de características, las cuales son las siguientes:

Bisel giratorio y protección Corning’s Gorilla Glass DX para la pantalla.

y protección Corning’s Gorilla Glass DX para la pantalla. Cuerpo de acero inoxidable o titanio (habrá distintas versiones).

(habrá distintas versiones). 8 GB de almacenamiento interno.

de almacenamiento interno. 1 GB de RAM.

de RAM. Resistencia al agua IP68 (puede sumergirse hasta 50 metros de profundidad por 10 minutos).

(puede sumergirse hasta 50 metros de profundidad por 10 minutos). Certificación militar MIL-STD-810G .

. Sensor de ritmo cardíaco con 8 fotodiodos de lectura de pulso con soporte para el monitoreo de la presión sanguínea.

con 8 fotodiodos de lectura de pulso con soporte para el monitoreo de la presión sanguínea. Sensor de electrocardiograma (ECG).

(ECG). Sistema operativo Tizen 5.5.

Por ahora, no se ha mencionado nada acerca del precio que tendrá el Galaxt Watch 3 al llegar al mercado. Lo sabremos probablemente el 5 de agosto cuando se lleve a cabo el evento Unpacked de Samsung donde se anunciará este nuevo reloj junto con los Galaxy Buds, Galaxy Note 20 y Galaxy Fold 2. No obstante, Samsung aún no ha confirmado esta información, así que nos mantendremos atentos a cualquier anuncio oficial.