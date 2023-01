La tradición de Samsung es lanzar tres variantes de su smartphone más prémium: la estándar, la Plus y la Ultra. Por ejemplo, los Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra. De esa manera, la compañía puede abarcar todos los presupuestos para quien busque un gama alta. Sin embargo, a raíz de las bajas ventas del Galaxy S22+, Samsung ya se plantea recortar la serie a solo dos variantes: Galaxy S y Galaxy S Ultra. Eso significa que el Galaxy S23+ será el último gama alta de Samsung con apellido plus, pues no habrá un Galaxy S24+.

Esta información proviene del medio surcoreano The Elec, el cual aseguró que Samsung en 2024 solamente lanzará los Galaxy S24 y S24 Ultra. Afirman que Samsung está trabajando en los proyectos «DM1» y «DM3», que corresponden a los modelos base y Ultra de la serie, mientras que el proyecto «DM2» o Galaxy S24 Plus está desaparecido por ahora.

El culpable de este movimiento ha sido el Galaxy S22+ que solo representó el 17% de los envíos de la serie Galaxy S22 el año pasado, según datos de Gfk. Los modelos estándar y Ultra representaron el 38% y 45% de los envíos de 2022, respectivamente. Por tanto, queda claro que las personas prefieren tener lo mejor de lo mejor o lo más económico, pero no lo intermedio.

Samsung parece que está cambiando de enfoque para priorizar la calidad sobre la cantidad, pues también se ha rumoreado que reducirán el número de modelos de la serie Galaxy A y podrían eliminar la serie Galaxy A2x. La buena noticia es que la serie Galaxy FE de móviles de gama alta económicos (o de gama media prémium) podría volver con el lanzamiento del Galaxy S22 FE.

De cualquiera forma, los fabricantes de Android parece que se están dando cuenta de que el modelo de negocio Apple basado en la calidad sobre todas las cosas da mejores resultados que el lanzamiento de muchos dispositivos al año con apenas diferencias. No olvidemos que el año pasado Apple se llevó el 42% de los ingresos por ventas de móviles en el mundo, vendiendo menos móviles que los fabricantes de Android. OnePlus ya nos dio señales de que quieren seguir el camino de Apple al anunciar que no habrá un OnePlus 11 Pro y ahora Samsung aparentemente se sumará a esta tendencia.