¿Acabas de recibir en Gmail dos avisos por parte de Google que hacen referencia a “funciones inteligentes” que no sabes qué son? No te preocupes, aquí estamos nosotros para explicarte todos los detalles de estas funciones y si deberías aceptarlas o no. Evidentemente, la decisión final depende de cada persona, por lo que no queremos obligarte a nada. En su lugar, te diremos qué son las funciones inteligentes y cómo te afectaría el aceptarlas o no.

¿Por qué Google me pregunta por las funciones inteligentes de Gmail, Chat y Meet?

Antes de nada, debes saber que las funciones inteligentes de Gmail, Chat, Meet y otros servicios de Google han estado disponibles desde hace mucho tiempo. De hecho, vienen activadas por defecto al usar estas apps de Google. ¿Entonces por qué ahora nos preguntan si queremos aceptarlas? Pues porque la Unión Europea ha obligado a Google a no activar estas funciones inteligentes de forma predeterminada, a partir de diciembre de 2020.

Por eso es que recién ahora Google nos avisa a todos de la existencia y uso de estas funciones que ya no vienen activadas al crear una cuenta de Google. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Básicamente, proteger la privacidad de los ciudadanos europeos. Y es que, tal como te explicaremos más adelante, las funciones inteligentes de Google usan datos personales que quizás algunos usuarios no quieren que la gran G los utilice.

Ahora, al menos tienes la posibilidad de elegir si quieres que Google use tus datos o no y de estar consciente de lo que hacen con ellos.

¿Qué son las funciones inteligentes de Gmail, Chat y Meet?

El aviso que está enviando Google por Gmail a todos sus usuarios en Europa realmente son dos. En el primero, te preguntan claramente si quieres permitir que las funciones inteligentes de Gmail, Chat y Meet usen tus datos. Como puedes ver en la imagen de arriba, la compañía te explica de forma resumida qué hacen estas funciones que básicamente son las que te permiten usar Gmail como lo venías usando hasta ahora.

Si no las aceptas, perderás el filtrado automático de los correos de Gmail que te permite tener una bandeja de entrada más ordenada y dividida en correos principales, promocionales y sociales. También perderás las sugerencias inteligentes de respuestas y de texto al contestar un correo, así como las sugerencias de búsqueda que te permiten encontrar los correos más rápido.

Otras cosas que perderás si no aceptas este primer aviso es la posibilidad de crear entradas en el calendario fácilmente a partir de los correos con información de eventos y las tarjetas de resumen que muestran información sobre el seguimiento de envíos o novedades sobre tus viajes. ¿Y qué se gana? Pues más privacidad, ya que Google no podrá ver tus correos electrónicos para organizarlos y brindarte estas funciones avanzadas.

En el segundo aviso te preguntan si quieres que Google use tus datos de Gmail, Chat y Meet para personalizar otros productos de ellos. Es decir, para que tus datos de Gmail se puedan usar en aplicaciones como Google Maps o el Asistente de Google. En concreto, si no aceptas estas funciones, perderás cosas como que Google Assistant no podrá recordarte sobre facturas vencidas y que Google Maps no podrá sugerirte mapas para próximos viajes y no te mostrará las reservas de restaurantes qué has hecho.

¿Qué se gana? Pues lo mismo, un poco más de privacidad.

¿Deberías aceptar las funciones inteligentes de Gmail, Chat y Meet?

Si quieres seguir usando Gmail como lo venías haciendo hasta ahora, es necesario que sacrifiques un poco de tu privacidad y permitas a Google ver tus correos. Por ello, nuestra recomendación es que aceptes el primer aviso de las funciones inteligentes. Ahora bien, si quieres que Google no vea absolutamente nada de tus correos (aunque esto no está 100% garantizado ni rechazando el permiso) y no te importa mucho que Gmail dejará de ser una app fácil de usar, inteligente e intuitiva, puedes denegar el permiso.

En cuanto al segundo aviso, todo depende de si usas las funciones que ofrecen. Si no te molesta perder los recordatorios de facturas vencidas o la posibilidad de ver las reservas de restaurantes, entradas, billetes y tarjetas de fidelización en apps como Google Maps y Google Pay, no deberías aceptarlo. De esa forma, evitarás que alguien tome tu teléfono y abra estas aplicaciones para ver toda esta información personal.

Eso sí, la decisión final es tuya. De todas formas, si te arrepientes, puedes aceptar o rechazar cualquiera de estas dos funciones entrando en Gmail desde el navegador, yendo a Configuración (el icono de la rueda dentada) y luego a Ver todos los ajustes > General. Allí encontrarás ambas opciones de funciones inteligentes que puedes desactivar o activar a tu antojo.

Fuente | Ayuda de Gmail