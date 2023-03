Estas impresionantes fotos de noche las tomó un OPPO Find X6 Pro

El próximo flagship de OPPO está a la vuelta de la esquina. Este 23 de marzo la marca celebrará un evento de presentación en el que lanzarán la OPPO Pad 2, los auriculares Enco Free 3 y el móvil que todos los seguidores de la marca están esperando: el OPPO Find X6 Pro.

Desde principios de este año, el sucesor del OPPO Find X5 ha creado muchas expectativas respecto a su apartado fotográfico. Se sabe que el OPPO Find X6 tendrá un módulo de cámaras gigante y que ofrecerá un zoom de 120 aumentos. Y ahora, el CEO de OnePlus acaba de publicar las primeras fotografías nocturnas del próximo buque insignia de OPPO que parece estar listo para pelear en lo más alto del ranking de móviles con mejor cámara del mercado.

Pete Lau, CEO y cofundador de OnePlus, ha compartido en su cuenta de Weibo tres fotografías tomadas con la cámara del OPPO Find X6 Pro durante la noche. Como se puede apreciar en la imagen que dejamos aquí arriba, se trata de una foto capturada con el sensor teleobjetivo del móvil de un paisaje oscuro. En ella se puede ver la excelente exposición de los objetos iluminados de la escena y el adecuado rango dinámico (HDR) de los detalles de la imagen.

Another set of images shared by Pete for comparison 📸

Telephoto shots in dark low light environment

1st is from OPPO, 2nd & 3rd are competing flagship devices

The IMX890 main camera of the OnePlus 11 we praise so much is being used as telephoto lens in the OPPO Find X6 Pro 🌝 pic.twitter.com/iSST75Wu8a

— Shishir (@ShishirShelke1) March 17, 2023