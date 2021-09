¡Ya está aquí el homenaje de Google al Mes Nacional de la Herencia Hispana! Como ya sabes, Google siempre hace algo para celebrar eventos culturales como el Mes del Orgullo, el Mes de la Historia Negra o el Día de la Tierra.

Esta vez, Google nos trae 3 increíbles fondos de pantalla basados en la cultura hispana que puedes descargar gratis. ¡Échales un vistazo!

El Mes Nacional de la Herencia Hispana empieza el 15 de septiembre, fecha en la que países latinoamericanos como México, Costa Rica o Guatemala consiguieron su independencia, y acaba el 15 de octubre.

Durante este mes, Estados Unidos celebra la enorme aportación de toda Hispanoamérica y su impacto en la cultura americana aún a día de hoy.

Please join us in celebrating #HispanicHeritageMonth!

Mexican artist SENKOE created Pixel-exclusive wallpapers honoring pre-Hispanic life and ancient Mexican culture.

Find them in the “Curated Culture” section of your wallpaper and styles settings on Pixel 3 and newer phones. pic.twitter.com/JniGob2KHc

— Made By Google (@madebygoogle) September 15, 2021