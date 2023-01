Square Enix ha hecho oficial el cierre de los servidores de FFVII: The First Soldier, el juego tipo Battle Royale basado en el universo de Final Fantasy VII. Además, ha eliminado el juego de todas las tiendas para móviles: ya no aparece ni en Google Play Store ni en App Store. Todavía hay una forma de descargarlo (a través de APK), pero al haber cerrado sus servidores, no sirve de nada instalarlo.

El juego se estrenó en noviembre de 2021 con altas expectativas, pues unía dos conceptos muy atrayentes: el universo de Final Fantasy VII (que es la entrega más icónica de esta legendaria saga de juegos JRPG) y el género Battle Royale que goza de una gran popularidad en la actualidad, gracias a juegos como Fortnite y PUBG Mobile.

Aun así, la sensación de que sería un fracaso estaba latente, sobre todo para los fans más acérrimos de Final Fantasy VII. ¿Por qué? Pues porque cambiaba por completo la esencia de un juego que podría considerarse arte para convertirlo en un servicio. Al final, los fans tuvieron la razón y hoy, con el cierre oficial de sus servidores, podemos confirmar que FFVII: The First Soldier fue un fracaso rotundo.

FFVII: The First Soldier fue un fracaso que todos vimos venir, menos Square Enix

The service has ended on January 11th, 2023.

Thank you SOLDIER candidates for playing FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER.#FF7FS pic.twitter.com/dFqmyA6p8C — FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER_EN|FF7FS (@FFVII_FS_EN) January 11, 2023

Final Fantasy VII: The First Soldier fue un juego gratuito para Android e iOS que combina las mecánicas RPG características de su saga con la dinámica distintiva de los Battle Royale. Estaba ambientado en los años de formación de la Corporación Shinra y su dedicado y despiadado ejército de mercenarios, SOLDIER. Las partidas consistían en un enfrentamiento todos contra todos entre 75 jugadores en un círculo cada vez más reducido. Durante la batalla, podías conseguir armas y materia para sobrevivir y así ser el último soldado en pie.

De buenas a primeras, no parecía un mal juego, pero está claro que no fue lo suficiente atractivo o diferenciador para atraer a los jugadores de Battle Royale. Además, nunca recibió el apoyo unánime de la comunidad de gamers que creció con Final Fantasy VII como uno de sus juegos favoritos. Al respecto, Square Enix comentó lo siguiente:

«A pesar de todos nuestros esfuerzos por ofreceros actualizaciones periódicas con contenido fresco y emocionante, no hemos sido capaces de ofrecer la experiencia que esperábamos y que todos os merecéis, así que hemos tomado la durísima decisión de poner fin al servicio de Final Fantasy VII: The First Soldier.”.

Hay que recordar que Square Enix ya tiene otro juego basado en Final Fantasy VII para móviles llamado Ever Crisis que aún no ha salido. Se supone que su beta cerrada llegaría en 2022, pero se retrasó hasta el verano de 2023. Tiene toda la pinta de que sufrirá el mismo destino que The First Soldier, pero aún es muy temprano para asegurarlo.

