Facebook añade un historial de enlaces: qué es y para qué sirve

Facebook celebra la llegada del 2024 con una nueva función que ayude a sus usuarios a no perder de vista cualquier enlace visitado desde su app. Para eso está el nuevo historial de enlaces, el cual, como su nombre lo indica, guarda los sitios que has visitado por un tiempo máximo de 30 días. Esto ayudaría al usuario común a encontrar fácilmente cualquier información que desee visitar otra vez, sin hacer grandes investigaciones en la app.

Parece una función útil, y quizá un poco polémica. Después de todo, entre los detalles de esta función desde la página de Facebook, la empresa puntualiza que la información del historial también se empleará para enseñarte anuncios más adecuados.

Facebook y su nuevo historial de enlaces: así puedes activarlo

Con las leyes sobre la privacidad del usuario cada vez más estrictas, Facebook parece estar buscando alternativas para saltarse olímpicamente cualquier regulación sin cruzar la ley. El historial de enlaces podría ser su intento más reciente, continuando su tradicional almacenamiento de información con el cual se lucra.

“Tenga en cuenta que cuando el historial de enlaces está activado, podemos utilizar la información del historial de enlaces del navegador móvil de Facebook para mejorar sus anuncios en las metatecnologías. Conozca más sobre cómo usamos la información en nuestra Política de Privacidad”, informa Meta desde la página oficial de Facebook.

Suposiciones aparte, el historial de enlaces también puede ser un aliado útil para el usuario. Esto en caso de que quiera revisitar enlaces que abrió previamente desde el navegador de la app. Cabe destacar, eso sí, que este nuevo historial no incluye ninguna dirección web que hayas recibido o enviado desde Messenger. Tan solo se centra en la actividad desde la app de Facebook, dejando de lado los chats.

La novedad parece estar llegando poco a poco a todo el mundo, por lo que si todavía no ves esta función en tu móvil, tendrás que esperar. Aparentemente, el historial de enlaces viene activado por defecto una vez se integra a la app, así que no necesitarías habilitarlo manualmente. En caso de que no sea así, o quieras desactivarlo, tan solo debes seguir los siguientes pasos.

Toca cualquier enlace dentro de la app de Facebook para entrar a su navegador .

. Dirígete al menú en forma de tres puntos ubicado en la zona inferior.

ubicado en la zona inferior. Selecciona Ir a configuración .

. Encontrarás la opción P ermitir historial de enlaces . Para activarlo, solo debes habilitar la casilla correspondiente, o, en caso contrario, desactivarla.

. Para activarlo, solo debes habilitar la casilla correspondiente, o, en caso contrario, desactivarla. Guardados los cambios, ya habrás conseguido gestionar esta función desde tu móvil.

Fuente | Phonearena