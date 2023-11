Hace una década era totalmente impensado que las redes sociales fueran de pago. Sin embargo, parece que este momento ha llegado. Y es que hace unas semanas Facebook e Instagram lanzaron una suscripción en Europa con la cual los usuarios pueden librarse de los molestos anuncios.

Pero descuida, Meta no tiene la intención de hacer que pagues por usar Instagram y Facebook. De hecho, la razón por la que han lanzado esta suscripción es para cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Eso explica por qué solo está disponible en Europa y no en el resto del mundo.

¿Por qué estamos hablando de esto? Pues porque esta es la razón por la que te está apareciendo el aviso «Suscribirte o Usar gratis» al entrar en Facebook o Instagram… ¿No sabes qué hacer con él? Pues descuida, a continuación, te contamos cómo quitarlo.

Qué hacer con el aviso «Suscribirte o Usar gratis» en Facebook / Instagram

Lo primero que tienes que saber es que este aviso es solo un trámite por el lanzamiento de la suscripción sin anuncios de Facebook e Instagram. Meta está siendo obligado por la Unión Europea a presentar este aviso para que los usuarios den su consentimiento a recibir anuncios (si eligen la opción Usar Gratis) o para que rechacen voluntariamente la publicidad pagando la suscripción.

Pues bien, si quieres seguir usando Facebook e Instagram de forma gratuita, lo único que tienes que hacer es lo siguiente:

Pulsa en Empezar > Usar gratis > Aceptar.

Por el contrario, si quieres pagar la suscripción para no ver anuncios, tendrás que elegir el botón Sucribirte. Una vez pulsado, deberás asociar un método de pago y completar el proceso de suscripción. Recuerda que esta tiene un precio de 12,99 €/mes si te suscribes desde el móvil (por la comisión que cobra Play Store y App Store) o 9,99 €/mes si lo haces desde la web. ¿La suscripción ofrece alguna otra ventaja además de no ver anuncios? No.

Y tú… ¿Pagarás la suscripción de Facebook e Instagram o los seguirás usando gratis?