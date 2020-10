Samsung debe llevar tiempo trabajando en los nuevos procesadores para sus gama alta de 2021 y, como todo en torno a este fabricante, siempre se terminan filtrando cositas en la red que nos dejan ver por dónde irán los tiros con su próximo lanzamiento.

La última filtración habla de un misterioso Exynos 1080 (podría ser su numeración en clave) que arroja unos resultados impresionantes en el test de AnTuTu. Y este procesador tiene bastante sentido, ya que podría ser el que Samsung está diseñando solo para China, con una base de 5 nm.

690,000+, yes, you read that right, this incredible score comes from Exynos 1080, which exceeds the Snapdragon 865 Plus, especially the GPU. pic.twitter.com/InD72gsKOz

— Ice universe (@UniverseIce) October 12, 2020