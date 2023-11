En un mundo donde la tecnología y la sofisticación caminan de la mano, los productos de alta calidad a menudo se ven plagados de imitaciones más baratas y de menor calidad. Los AirPods Pro de Apple, conocidos por su calidad de sonido y diseño elegante, no son una excepción.

Sin embargo, la pregunta que siempre ha prevalecido es: ¿qué diferencia a los AirPods originales de sus homólogos falsificados? Para responder a esta pregunta, una empresa especializada en tomografías computarizadas, Lumafield, ha sometido tanto a los AirPods Pro de segunda generación de Apple como a un par de falsificaciones a un minucioso escrutinio con rayos X.

The world is full of counterfeit Apple products. We CT scanned two fake AirPods and compared them to the real thing… 🧵 pic.twitter.com/VFWvAwUrox

