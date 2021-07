Elon Musk ha revuelto Twitter de nuevo y así como sin querer, arruinó la reputación de una app con un simple tuit, ahora ha dado de qué hablar por la crítica que ha hecho a Apple. En esta ocasión Elon Musk ha criticado a la marca de la manzana por las comisiones de la App Store.

Aunque en una ocasión el creador de Telegram ha criticado a Apple, Musk lo ha hecho por razones diferentes. Elon Musk ha tuiteado dando su apoyo a Epic Games, la empresa creadora de Fortnite y que estará próximamente en Android.

Si te preguntas por qué Elon Musk le ha dado su apoyo a Epic Games, debes saber que la empresa creadora de Fortnite está en una batalla legal con Apple. Las disputas entre Epic Games y Apple se deben a que la marca de la manzana cobra una comisión del 30 por ciento en muchas de las transacciones en la App Store. Estas comisiones y otras reglas de Apple son consideradas por Epic como injustas y anticompetitivas.

Elon Musk ha publicado lo siguiente en Twitter: “Las tarifas de la tienda de aplicaciones de Apple son un impuesto global de facto en Internet. Epic tiene razón.” Ahora con el tuit de Musk, más personas han comenzado a pronunciarse sobre el conflicto entre Epic Games y Apple.

De hecho el CEO de Epic Games, Tim Sweeney se ha pronunciado de nuevo en Twitter y solo 25 minutos después de que Elon Musk publicara su tuit. Quizás Tim Sweeney ha aprovechado la atención mediática que ha provocado el tuit de Musk y ha dicho: “En el futuro, todos los bienes físicos tendrán presencia digital, y Apple impondrá impuestos y controlará el comercio mundial. Hay que detener a Apple.”

The Apple Tax is far more pernicious than many realize. “It only applies to digital goods accessible on iOS”, they say — but in the future all physical goods will have a digital presence, and Apple will tax and gatekeep world commerce. Apple must be stopped.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2021