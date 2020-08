¿Es el contenido original de Netflix cada vez peor? ¿Prima la cantidad en vez de la calidad? Muchos usuarios se lo preguntan, y quizás tú también. Resulta que Netflix ha adoptado una estrategia en la que los contenidos originales tienen cada día más presencia, y los lanzan a una velocidad vertiginosa.

Netflix tiene sus razones para hacerlo, o al menos sus creencias, pero lo cierto es que muchos ya comienzan a preguntarse si es lo correcto. Por esta misma razón, decidimos ponernos a investigar un poco, y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Es cierto que el contenido de Netflix es cada vez peor?

Netflix lo tiene claro, más contenido original y diferenciador para mantenerse en el primer puesto

Hace poco lo comentábamos, Netflix tiene una estrategia muy bien definida para acabar con HBO, Disney + y demás. Esta pasa por ofrecer mucho contenido nuevo cada mes, con la intención de que te mantengas siempre enganchado porque tienes algo pendiente por ver.

El mismo co-CEO de la empresa, Reed Hasting, lo dijo: “queremos producir tanto contenido original que, cuando abras Netflix, vayas de éxito en éxito al punto de que te olvides que existen otros servicios”. Esto está sucediendo, y la prueba de ello es que de los 70 estrenos de Netflix para julio de 2020, 60 eran contenidos originales.

Por otra parte, y para que veas que tan en serio se lo toman, en 2018 Netflix estrenó 240 producciones propias, entre películas, series y documentales. Para 2019 esa cifra aumentó a 371, y seguro que para diciembre de 2020 serán aún más.

Pero, ¿qué de interesante nos dicen estos datos? Por sí solos, nada, pero el registro de 2018 de Netflix es más que todo lo que produjo Hollywood para cines y televisión en 2005. Ahora tiene mucho más sentido, ¿verdad?

Pero, ¿todo este contenido original es de calidad? ¿Cuál es la apreciación de los usuarios y de la crítica?

Netflix tiene mucho más contenido propio, pero no es necesariamente el mejor

Como veníamos mencionando, Netflix cada vez tiene mayor porcentaje de contenido original dentro de su plataforma. Esto es muy positivo por una parte, al menos de buenas a primeras, cuando te sientas frente a la pantalla y dices “¡Ostras! Mira todo lo nuevo que hay para ver”.

Pero, ¿no te ha pasado que cuando comienzas a ver lo nuevo de Netflix esa apreciación comienza a cambiar? Es más común de lo que crees, porque como tú, muchos tienen la percepción de que en Netflix cada día hay más basura.

Ciertamente Netflix ha creado contenido original de muy buena calidad, alcanzando incluso nominaciones al Óscar con El irlandés e Historia de un matrimonio, o ganándolos, como con Roma. Asimismo, es algo que se ha repetido con series como Stanger Things, Sense 8, Dark, Black Mirror y algunas más.

No obstante, esto parece ser más la excepción que la regla. ¿Las pruebas? Los millones de comentarios negativos que cada poco aparecen sobre una película o serie de Netflix en las redes sociales, pero hay más.

Para 2015, Netflix apenas estrenó 54 producciones originales, y su nota media en IMDB fue de 7 puntos sobre 10. A medida que los años han pasado y la cantidad de contenido ha aumentado, esa nota ha ido reduciéndose poco a poco. De hecho, apenas vamos por la mitad del año y para julio de 2020, con 113 producciones originales, la nota media ya se sitúa en 6,5/10.

¿Qué nos dice esto? Que tanto la crítica como los usuarios piensan que el contenido de Netflix es cada vez de menor calidad. Pero, ¿cómo es esto posible si todas las semanas hay un boom con alguna serie o película dentro de Netflix? Vamos a explicarlo.

Dentro de Netflix, la viralización es clave tanto para lo bueno como para lo malo

Puede que todas las semanas veas películas y series en el top de recomendaciones de Netflix, pero al darles una oportunidad termines decepcionándote. Entonces, ¿cómo es que llegan ahí?

Si estás atento a los detalles, el top 10 de Netflix reúne el contenido más visto durante los últimos días en la plataforma. No obstante, parece dejar en segundo plano las valoraciones que los usuarios hacen, un truco inteligente, pero no demasiado honesto. Aun así, ¿cómo es que una película o serie cualquiera llega tan lejos? Por la viralización.

Cuando una película o serie es muy buena, o cuando es muy mala, las redes sociales se abarrotan de opiniones sobre ella. Esto crea un efecto viral llamado FOMO (Fear of missing out), que se puede traducir como “miedo a perderse algo”, y ocasiona que todos corran a verla.

Al hacerlo, estos nuevos espectadores crean su propio criterio, y adivina, también van a las redes a exponerlo y a debatir sobre él. Esto inicia el ciclo una vez más, y causa un efecto bola de nieve imparable que dura hasta que otro contenido tome su lugar.

De esta manera es como algunas series y películas como 365 DNI pegan con mucha fuerza y se mantienen en el top por semanas, aunque sean infumables. Para Netflix esto es sumamente beneficioso a corto plazo, porque enganchan a los usuarios constantemente. Pero hay otro jugador en la mesa, el efecto de la crítica a medio y largo plazo.

En el futuro, la crítica puede ser una cruz para Netflix si no mejoran sus contenidos originales

Si de aquí a unos años la puntuación media de los contenidos originales de Netflix cayera por debajo de 5, ¿verías a esta plataforma con buenos ojos? Lo ponemos en duda, y ahí es donde la compañía, a nuestro parecer, debería tener cuidado.

Son muchas las críticas que semana a semana se leen en Internet sobre los contenidos de Netflix. Cuando son buenas críticas se alaba a las producciones como corresponde, pero ciertamente no parecen ser la mayoría de los casos.

Durante los últimos años, muchos medios especializados han señalado a Netflix por abordar muy mal algunas temáticas que pueden ser muy interesantes. Asimismo, se lee mucho sobre los agujeros de algunos guiones, las interpretaciones y las narrativas planas.

No decimos que estos canales tengan la verdad absoluta, y en realidad somos más de que cada quién forme su propio criterio. No obstante, es innegable la influencia que puede tener una opinión hoy día en este mundo globalizado, así que Netflix no debería descuidarse.

También es cierto que hacer películas de 10/10 no es una tarea fácil, pero la compañía debería esforzarse por mantener estándares de calidad un poco más altos. ¿Un promedio de 7/10 es malo? En absoluto, así que quizás esa sería la cifra a la que deberían regresar.

Hoy Netflix sin lugar a dudas está en la cresta de la ola, y realmente la competencia tiene poco o nada que hacer al respecto. Es cierto que hay nuevos rivales en la guerra del streaming, como Quibi con su formato en cápsulas o iQiyi, el Netflix chino, pero estos todavía deben mostrar su valía.

Así, Netflix se encuentra en una posición que es perfecta para corregir los errores a tiempo, y no debería esperar a que otro le amenace. Y tú, ¿crees que el contenido original de Netflix es cada vez peor?