El modelo de negocio popularizado por Netflix tiene cada día más suscriptores, así como mayores ingresos. Sin embargo, es un mercado que cada vez recibe mayor competencia, como Amazon Prime, HBO, Disney+ y demás, aunque Netflix quiera destruirlos.

De hecho, hace un par de meses se presentaba Quibi, una plataforma de streaming enfocada en los vídeos cortos. Ahora, un nuevo rival entró sorpresivamente en el ring, se llama IQIYI, es chino, y que quiere arrasar con todo a su paso. ¿Cómo es IQIYI, el Netflix chino gratuito?

Así es IQIYI, la competencia china de Netflix que es propiedad de Baidu, el Google de China

IQIYI es una plataforma de vídeos en streaming que ha cosechado un éxito importante en su país de origen, China. Se fundó en 2010, y en 2017 llegó a acuerdo con Baidu para formar parte de este gigante y beneficiarse ambos de sus contenidos y mercado.

La plataforma ofrece contenidos originales hasta en 8 idiomas diferentes, mayoritariamente a través de subtítulos, pero en algunas ocasiones el doblaje también es amplio. Por supuesto, también incluye dentro su catálogo numerosas series, programas y películas de éxito de origen oriental, y algunas tantas producciones occidentales.

Su éxito ha sido tal, que para marzo contaba con 119 millones de usuarios en el mercado asiático, pero eso no parece ser suficiente. IQIYI quiere dar el salto al mercado global de vídeo en streaming, y lo hará diferenciando su oferta del resto de las plataformas. ¿Qué hace diferente a IQIYI?

IQIYI ofrece suscripciones para todo tipo de usuario, así como un contenido muy diferenciador

El planteamiento de IQIYI de cara al mercado global apunta a dos frentes bien diferenciados: el primero, ofrecer contenido que nadie tiene en occidente; y el segundo, un esquema de suscripciones que se adapta a cualquier tipo de usuario.

Sobre el contenido, dedicaremos una sección aparte para hablar de ello, pero se resume en una frase muy puntual: es muy diferente al contenido de la competencia. Por otro lado, el modelo de negocios es similar al de Netflix, ya que pagas suscripciones mensuales para ver contenido totalmente libre de publicidad. Sin embargo, no es igual, porque IQIYI ofrece tres tipos de suscripción, y en ellas puede estar el secreto de su éxito. ¿Cuáles son?

Suscripción premium: con un precio de 6,8 euros, te da acceso a contenido libre de publicidad, pero también exclusivo. Además, aseguran que la experiencia de usuario es mejor, con una calidad de vídeo superior, y una conectividad mejorada que prioriza a tu cuenta.

con un precio de 6,8 euros, te da acceso a contenido libre de publicidad, pero también exclusivo. Además, aseguran que la experiencia de usuario es mejor, con una calidad de vídeo superior, y una conectividad mejorada que prioriza a tu cuenta. Suscripción estándar: con un precio de 3,4 euros, podrás acceder al contenido de la plataforma sin ningún anuncio, pero te quedas fuera del contenido exclusivo.

con un precio de 3,4 euros, podrás acceder al contenido de la plataforma sin ningún anuncio, pero te quedas fuera del contenido exclusivo. Suscripción gratis: sin costos agregados, pero a cambio de publicidad tanto en la plataforma como en las series, programas y películas que decidas ver.

Al tener tres tipos de suscripción, IQIYI se adapta a todo tipo de usuarios, y cualquiera puede disfrutar sus contenidos. Así, el que no desee pagar, o no tenga como, podrá disfrutar de la plataforma tanto como el que sí paga. Sí, la publicidad puedes ser molesta, y la prueba está en la cantidad de usuarios de Netflix y otras plataformas sin publicidad. No obstante, abrirse para todos es una gran ventaja estratégica.

¿Qué contenido ofrece IQIYI y por qué puede ser su ventana al éxito?

Al ser una compañía asiática, IQIYI tiene acceso a producciones que son muy distintas a las que publican Netflix, HBO y compañía. Es cierto que las producciones asiáticas no son del gusto de todos, pero estar tan diferenciados es un gran plus. Además, es una realidad que está cambiando poco a poco, ya que, por ejemplo, el Anime y las telenovelas asiáticas están viviendo una primavera occidental, así como sus realities.

Por ejemplo, Youth With You es un súper éxito mundial. Este es un reality en el que varios jóvenes compiten por convertirse en ídolos musicales (como The X Factor para adolescentes), pero lleno de colorines. Actualmente es el contenido más famoso de la plataforma, con 510 millones de visualizaciones, ¿la razón? La fama que el K-Pop arrastra en todo el planeta, pero no es lo único.

También hay thrillers como Kidnapping Game y The Bad Kids, que han cosechado un éxito rotundo tanto fuera como dentro de la plataforma. Y como estos, muchos ejemplos más, pero todos tienen algo en común, ser contenido muy diferente a lo común en occidente.

¿Cómo vemos a IQIYI en el largo plazo? ¿Superará a Netflix, HBO, Disney+ y otros servicios?

Honestamente, no podemos dar una respuesta totalmente cierta a esta pregunta, ya que el mercado es muy cambiante, pero sí podemos suponer algunas cosas. Debido a su diferenciación de contenidos y la opción de optar por suscripciones gratis o premium, IQIYI puede hacerse con una parte importante del pastel en un par de años.

Quizás no vaya a superar la hegemonía de Netflix, pero sí puede poner en peligro a las otras. ¿Por qué lo decimos? Porque el dominio de Netflix en este mercado es muy grande, y seguramente contestarán a la amenaza con su propia propuesta, algo así como Instagram vs TikTok.

No obstante, las otras plataformas de streaming quizás no cuenten con la misma suerte a largo plazo. ¿La razón? Ofrecen contenidos exclusivos muy buenos, pero su catálogo no es tan amplio. En cambio, IQIYI tiene a toda una maquinaria asiática que durante décadas ha demostrado que no tiene competencia para producir nuevas ideas.

¿Cómo crees tú que será el mercado de aquí a unos años? ¿IQIYI destronará a Netflix?