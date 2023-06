Samsung es conocido por ser generoso con las actualizaciones de software en sus teléfonos Android. Mientras que otras compañías solo ofrecen tres años de actualizaciones, Samsung va más allá al proporcionar cuatro años. Y eso no es todo, los teléfonos de gama media y alta de Samsung también reciben un año adicional de parches de seguridad. Sin embargo, es importante recordar que ningún dispositivo dura para siempre. Eventualmente, todos dejan de recibir actualizaciones del sistema operativo.

Recientemente, Google lanzó Android 14 Beta 1 para teléfonos Pixel elegibles. Ahora se espera que Samsung lance su actualización One UI 6.0 basada en Android 14. A finales de octubre, Samsung lanzó One UI 5.0 basada en Android 13, y posteriormente presentaron One UI 5.1 en febrero. Si te preguntas si tu teléfono o tablet Samsung Galaxy recibirá la próxima versión. Aquí te proporcionamos una lista de dispositivos que no actualizarán a Android 14.

Todos los dispositivos Samsung que no actualizarán a Android 14

Samsung se esfuerza por brindar la mejor experiencia posible a sus usuarios y continúa trabajando en mejorar su interfaz y la seguridad en sus dispositivos. Aunque aún no ha comenzado la fase beta de One UI 6.0, se espera que las pruebas comiencen a finales de julio o principios de agosto, y se espera un lanzamiento estable a finales de este año.

Android 13 será la última actualización importante de software para algunos móviles Galaxy. Según la política de actualización de software de la empresa, los dispositivos Samsung que no recibirán la próxima gran actualización a Android 14. Existe una lista completa, elaborada por SamMobile que muestra los dispositivos que este año se quedarán sin la nueva versión de Android.

Samsung deja atrás a 19 dispositivos: no recibirán Android 14

Entre los modelos que forman parte de la lista, podemos encontrarnos con los Samsung Galaxy Note 20 y 20 Ultra. Los dispositivos Galaxy Tab S7 y Galaxy Tab S7+ tampoco podrán disfrutar de las novedades de Android 14. En total son 19 móviles Samsung que se tendrán que olvidar de recibir la nueva actualización. Aquí te mostramos cuáles son:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Si tu dispositivo está dentro de esta lista, te informamos que seguirás recibiendo actualizaciones de seguridad durante un tiempo más. Pero no recibirás Android 14 ni One UI 6.0. Si tu dispositivo ejecuta una versión del sistema operativo anterior a Android 13 y no está en esta lista, tampoco recibirá Android 14.

Aún no hay información oficial de Samsung sobre el lanzamiento de su actualización One UI 6.0 basada en Android 14. Sin embargo, si nos basamos en el cronograma de Android 13, es probable que la próxima actualización importante del sistema operativo llegue a algunos teléfonos y tabletas Galaxy seleccionados antes de que termine el año 2023. Es posible que los primeros dispositivos en recibir Android 14 y One UI 6.0 sean el Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra.

Con esta nueva actualización, Samsung demuestra que sigue trabajando para mejorar la interfaz de usuario y la seguridad en los dispositivos móviles.