Si nunca escuchaste hablar de los CoTweets, no te culpamos. Aunque los tweets con autoría compartida parecían ser muy útiles, sobre todo para cuestiones periodísticas, lastimosamente no cumplieron con las expectativas de la plataforma y han sido eliminados. Vale la pena destacar que esta función nunca llegó a Twitter en su totalidad, pues solo estuvo disponible de forma experimental para un número limitado de usuarios en Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. Aun así, parece que no era muy útil en la práctica, ya que la usaron bastante poco.

Por si no conocías estos tipos de tweets, te contamos que se trataban de tweets comunes y corrientes, solo que en vez de aparecer una cuenta como autora del tweet, aparecían dos. De esa forma, la gente podía darse cuenta de que, por ejemplo, la información compartida en un CoTweet ha sido conseguida por esas dos personas y no por una sola. Además, ambas cuentas podían ser etiquetadas en un único tweet.

¿Por qué Twitter eliminó los CoTweets?

Después de que se estrenaran en el pasado mes de junio, Twitter ha confirmado la eliminación de los CoTweets. La compañía dijo que los CoTweets se mostrarán en los tweets durante un mes y después se convertirán en retweets. En el comunicado oficial de Twitter no se explica por qué han eliminado los CoTweets, aunque sí se deja en claro que esta función desde un principio se trataba de un experimento y que era posible que no se afianzara en la plataforma.

Sin embargo, está claro que los CoTweets han desaparecido porque casi nadie los usaba. Los pocos usuarios que tuvieron acceso a esta función no le dieron mucho uso, por lo que no tiene sentido implementar una característica que no tiene demasiada utilidad y podría confundir a los usuarios.

Aunque parecía que su uso principal iba a ser periodístico, realmente los CoTweets se usaron más por influencers y marcas con fines de marketing. No terminaron siendo una parte fundamental para la experiencia de Twitter, así que no nos extraña que hayan sido dejados de lado.

De momento, Twitter sigue trabajando en el retorno de su suscripción Twitter Blue y en otras nuevas funciones que les permitan salir del bache en el que se han metido tras compra de Elon Musk.