La 95ª edición de los Premios de la Academia 2023, también conocidos como los Oscar, están a la vuelta de la esquina. Este magno evento promete ser todo un espectáculo, con una gran cantidad de películas nominadas compitiendo por el galardón. Y como es costumbre, también estará repleto de grandes estrellas de cine, junto con el presentador Jimmy Kimmel, que animará la entrega.

Esta gala será transmitida por ABC el domingo 12 de marzo, sin embargo, en España se podrá ver en la madrugada del día 13. Para disfrutar de esta gala tienes diferentes opciones, puedes verla desde la TV o de manera online. Pero, te has preguntado ¿Cómo ver los Oscar 2023 online y gratis desde el móvil? ¡Descúbrelo a continuación!

Los Oscar 2023 se celebran oficialmente en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos), en el mítico Dolby Theatre. La transmisión comenzará el 12 de marzo a las 17:00 horas (GMT-8). Pero, si te encuentras en España, Francia o Italia, tendrás que verlo a las 2:00 am del día 13 de marzo.

Think you've got what it takes to predict this year's Oscar winners? Play the Oscars Pick'em game for FREE and compete for prizes.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 https://t.co/Ccj6rPV5IU

— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2023