Dónde ver las películas nominadas a los Premios Óscar 2023

La celebración de los Premios Óscar es un evento que ningún amante del arte cinematográfico se quiere perder. Todos los años, películas de alto renombre quedan nominadas para diferentes premios. Bien sea por la calidad de su guion, música, reparto, actores principales, etc. El evento de 2023 no se quedará atrás. Y antes de llegar a la entrega de premios, no te puedes perder las películas que se hicieron un puesto entre diferentes nominaciones.

Cuáles son todas las películas nominadas a los Premios Óscar 2023, de qué tratan y en cuáles plataformas de streaming puedes verlas… todo esto lo aprenderás a continuación para que no te pierdas entre títulos mientras se conmemora la entrega el 12 de marzo.

Todo a la vez en todas partes, a la cabeza en la lista con 11 nominaciones

La aventura de la inmigrante China que vive en Estados Unidos, Evelyn, la hará viajar entre dimensiones para salvar el mundo de una catástrofe. A través de los multiversos, irá adquiriendo habilidades de sus otros yo. Entre otras invenciones fantásticas, Todo a la vez en todas partes ha conseguido ser la película con más nominaciones. La lista entera la verás a continuación.

Mejor película .

. Mejor dirección (Daniel Kwan y Daniel Scheinert).

(Daniel Kwan y Daniel Scheinert). Mejor actriz (Michelle Yeoh).

(Michelle Yeoh). Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan).

(Ke Huy Quan). Mejor actriz de reparto (dos nominaciones: Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu).

(dos nominaciones: Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu). Mejor diseño de vestuario .

. Mejor banda sonora (Son Lux).

(Son Lux). Mejor guion original .

. Mejor montaje .

. Mejor canción (This is a Life).

La película está disponible en Amazon Prime Video.

Ver película | Todo a la vez en todas partes

Sin novedad en el frente, la segunda en la lista con 9 nominaciones

Una película que demuestra la dura vida de los soldados durante la Primera Guerra Mundial en sus trincheras. Nos unimos a las vivencias de Paul, un chico de 17 años que es reclutado para estos combates militares, quién empieza su camino con entusiasmo, para luego descubrir la cruda realidad que se experimenta en el campo de batalla. Esta película quedó nominada en las siguientes categorías.

Mejor película .

. Mejor maquillaje y peluquería .

. Mejor banda sonora (Volker Bertelmann).

(Volker Bertelmann). Mejor sonido .

. Mejor guion adaptado .

. Mejor fotografía .

. Mejor película internacional (Alemania).

(Alemania). Mejor diseño de producción .

. Mejores efectos visuales.

Esta película está disponible en Netflix.

Ver película | Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua, la historia en Pandora continúa

La vida de Jake y Ney’tiri no parece haberse arreglado tras la primera película de Avatar. Luego de formar una familia, se ven en la obligación de embarcarse en un viaje a través del planeta Pandora. Todo gracias a una antigua amenaza que ahora quiere resurgir. La película se encuentra nominada en estas categorías.

Mejor película .

. Mejor sonido .

. Mejor diseño de producción .

. Mejores efectos visuales.

Se planea que la película llegue a la plataforma de streaming Disney +, próximamente.

Almas en pena de Inisherin, la historia de dos amigos y sus dramas

El humor negro caracteriza esta película, donde se aborda una trama sencilla, pero prometedora. Pádraic y Colm son dos amigos que atraviesan una crisis cuando el segundo decide poner fin a su relación. Pádraic, sin querer dar su brazo a torcer, hará todo lo posible por recuperar su vieja amistad, mientras las escenas se desarrollan en medio de una isla remota irlandesa. La película está nominada al Óscar en las siguientes categorías.

Mejor película .

. Mejor dirección (Martin McDonagh).

(Martin McDonagh). Mejor actor (Colin Farrell).

(Colin Farrell). Mejor actor de reparto (dos nominaciones: Brendan Gleeson y Barry Keoghan).

(dos nominaciones: Brendan Gleeson y Barry Keoghan). Mejor actriz de reparto (Kerry Condon).

(Kerry Condon). Mejor banda sonora .

. Mejor guion original .

. Mejor montaje.

La película todavía no se encuentra en ninguna plataforma de streaming en España. No obstante, ya ha aterrizado en Disney+ de Canadá y Estados Unidos, así que probablemente llegue en poco tiempo.

Elvis, revive la historia de una inolvidable estrella

La vida de los artistas más famosos siempre será una historia que todos querrán escuchar y ver. Por eso la película de Elvis llegó para recordarnos las vivencias de esta estrella de la música. Esta vez, desde una perspectiva centrada en su relación con su representante y todas sus intrigas. La película se nominó para las categorías que verás a continuación.

Mejor película .

. Mejor actor (Austin Butler).

(Austin Butler). Mejor diseño de vestuario .

. Mejor maquillaje y peluquería .

. Mejor sonido .

. Mejor fotografía .

. Mejor montaje .

. Mejor diseño de producción.

La película está disponible en HBO Max.

Ver película | Elvis

Black Panther: Wakanda Forever, el homenaje a T’Challa que conmovió a muchos

Esta película continúa la saga de Black Panther, sin su protagonista principal. Tras la dolorosa partida de Chadwick Boseman, se decidió darle final al personaje que encarnaba. Así es como en esta película, el rey T’Challa fallece, dejando a su madre, hermana y compañeras de armas a cargo de Wakanda. Juntas, deberán defender la nación del resto de países que intentan intervenir para aprovecharse de sus recursos. La película tiene 5 nominaciones en las categorías siguientes.

Mejor actriz de reparto (Angela Bassett).

(Angela Bassett). Mejor diseño de vestuario .

. Mejor maquillaje y peluquería .

. Mejor canción (Lift me Up).

(Lift me Up). Mejores efectos visuales.

Black Panther: Wakanda Forever estará disponible en Disney+ España el 1 de febrero de 2023.

Los Fabelman, el inicio de un artista de cine

Dirigida por el famoso Steven Spielberg, esta película narra la travesía de un niño con sueños de crear su primera película. Sammy Fabelman descubre la pasión por el cine después de ver “El mayor espectáculo del mundo”, y así es como decide crear su propia grabación, apoyado de cerca por su madre. Esta película se encuentra nominada en las siguientes categorías.

Mejor película .

. Mejor dirección (Steven Spielberg).

(Steven Spielberg). Mejor actriz (Michelle Williams).

(Michelle Williams). Mejor actor de reparto (Judd Hirsch).

(Judd Hirsch). Mejor banda sonora .

. Mejor guión original .

. Mejor diseño de producción.

Los Fabelman puede verse en la plataforma Apple TV.

Ver película | Los Fabelman

Tár, el drama protagonizado por Cate Blanchett

La película gira en torno al drama que vive la famosa música Lydia Tár. A poco de componer su pieza maestra, vive diferentes infortunios que enfrenta con el único apoyo de su hija adoptiva. La película tiene 6 nominaciones.

Mejor película .

. Mejor dirección (Todd Field).

(Todd Field). Mejor actriz (Cate Blanchett).

(Cate Blanchett). Mejor guión original .

. Mejor fotografía .

. Mejor montaje.

Tár se estrenará en cines españoles el 27 de enero de 2023, y llegará a plataformas de streaming presuntamente en marzo. Movistar+ será la primera opción, en donde podrás velar sin pagos adicionales y con solo tener la suscripción. Las demás, como Netflix, Prime Video y HBO Max, también la tendrán en su catálogo para alquilar o comprar.

Top Gun: Maverick, la última misión de un aviador militar veterano

Tom Cruise se mantiene en el ruedo de las películas de acción, esta vez interpretando a Maverick. Un maestro de pilotos militares, quién 30 años atrás era toda una estrella en la milicia. En la película, se verá obligado a embarcarse en una última misión que tocará la fibra sensible de su pasado, buscando quizá cerrarlo. Esta película está nominada en las siguientes categorías:

Mejor película .

. Mejor sonido .

. Mejor guión adaptado .

. Mejor montaje .

. Mejor canción (Hold my Hand).

(Hold my Hand). Mejores efectos visuales.

Top Gun: Maverick está disponible en Amazon Prime Video.

Ver película | Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza, un naufragio de famosos

Dos modelos influencers, una señora de limpieza y un capitán que se niega a salir de su camerino hasta que la desgracia cae sobre su barco. Con esta combinación de personajes, esta película narra cómo se las arreglan para superar obstáculos dentro de un barco cuando una tormenta amenaza con arruinar la celebración de estrellas y famosos. Esta película está nominada en las siguientes categorías.

Mejor película .

. Mejor dirección (Ruben Östlund).

(Ruben Östlund). Mejor guión original.

El triángulo de la tristeza se estrenará en cines españoles el 17 de febrero de 2023. Por el momento, no se ha anunciado cuáles de las plataformas de streaming pasarán a tener dentro de su biblioteca esta película.

Ellas hablan, la búsqueda del reencuentro con la fe

Esta película toca un tema delicado, pero necesario. Aborda cómo las mujeres de una pequeña colonia religiosa se esfuerzan por recuperar y reconciliarse con su fe, luego de ser abusadas por los mismos hombres de su localidad. Tiene dos nominaciones.

Mejor película .

. Mejor guión adaptado.

Ellas hablan tendrá su estreno en cines españoles el 17 de febrero de 2023. Por el momento, no se sabe cuáles plataformas de streaming la tendrán en su biblioteca posteriormente.

La ballena, con Brendan Fraser

Un profesor de lengua inglesa que padece de obesidad mórbida, intenta reconectarse con su hija, buscando que esta lo perdone. El drama gira en torno a estos dos personajes y cómo se desenvuelven los hechos desde sus perspectivas. La película está nominada en las siguientes categorías:

Mejor actor (Brendan Fraser).

(Brendan Fraser). Mejor actriz de reparto (Hong Chau).

(Hong Chau). Mejor maquillaje y peluquería.

La ballena se estrenará en cines españoles el 27 de enero de 2023 y llegará en marzo a Movistar+.

Aftersun, cuando el pasado y el presente se cruzan

La historia sigue a una chica que ya es mayor de edad. Rememora sus vivencias con un padre amoroso y atento, cuando pasaban las vacaciones en una isla turca en los años 90. Teniendo estos recuerdos presentes, deberá reconciliarlos con la imagen que es ahora su progenitor, una persona muy diferente. La película tiene una nominación a Mejor actor (Paul Mescal).

Por el momento, Aftersun no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming. Solo en las salas de cine. Se espera que para marzo ya aterrice en servicios como Prime Video, iTunes, Google Play, Vudu, etc.

Living, la adaptación americana de Ikiru

La vida de un funcionario público cambiará después de haber recibido un diagnóstico funesto. Así es como se embarcará en un viaje con todos sus ahorros para disfrutar de sus últimos momentos… haciendo feliz al resto del mundo. Sus nominaciones en los Premios Óscar 2023 son:

Mejor actor (Bill Nighy).

(Bill Nighy). Mejor guión adaptado.

Por el momento, esta película solo se encuentra disponible en cines.

Rubia, la historia de Marilyn Monroe

No hay mucho qué decir, si el título ya habla por si solo. Esta película nos sumerge en la vida privada de la famosa Marilyn Monroe, así como los tumultos por los que tuvo que pasar a causa de su fama hasta el final de sus días.

Ana de Armas está nominada a Mejor actriz gracias a esta película. Puedes ver esta pieza maestra hecha por Netflix en su plataforma. No es la primera ni será la última obra cinematográfica de Netflix que está nominada al Óscar (tanto las películas del año 2019 como las películas de Netflix del 2020 tuvieron su momento en el magno evento).

Ver película | Rubia

To Leslie, basada en hechos reales

El drama de una mujer. Una película basada en hechos reales contando la historia de Leslie, quién seis años atrás ganó la lotería y en el tiempo actual de la película, es todo lo contrario a esa fortuna. La mujer, desahuciada, buscará la forma de encontrarle sentido a su vida acudiendo a su hijo. Esta película cuenta con una sola nominación. Se encuentra disponible en Amazon Prime Video para comprar o alquilar.

Mejor actriz (Andrea Riseborough)

Ver película | To Leslie

Causeway, producida por Apple Original Films

Jennifer Lawrence interpreta a una mujer afiliada al ejército estadounidense. Su historia comienza cuando, tras recibir una herida en la cabeza en Afganistán, debe regresar a Nueva Orleans para rehacer su vida y superar las incapacidades que le dejó el daño de la guerra. Esta película se puede ver en Apple TV y está nominada en una sola categoría.

Mejor actor de reparto (Brian Tyree Henry).

Ver película | Causeway

Pinocho de Guillermo del Toro, una historia clásica contada por el maestro un cine

La historia infantil recreada el siglo pasado por Disney, toma un tinte más crudo y diferente de la mano de Guillermo del Toro. En Pinocho, vemos la historia del niño de madera que no puede mentir sin que le crezca la nariz, desde un escenario oscuro. Un musical que cuenta las aventuras de Pinocho mientras busca convertirse en un niño de verdad. Pinocho está nominado a Mejor largometraje de animación. Se encuentra disponible en Netflix.

Ver película | Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel The Shell With Shoes On, disponible en Amazon Prime Video

La película combina la animación con el estilo de falso documental, para mostrarnos la vida de Marcel, una caracola de un ojo con atributos carismáticos, que deberá enfrentar los cambios en su pequeña vida cuando su hogar se ve involucrado en el montaje de un documental. También se encuentra nominada en la categoría de Mejor largometraje de animación junto a Pinocho. La puedes ver en Amazon Prime Video.

Ver película | Marcel The Shell With Shoes On

El gato con botas: el último deseo, la última historia en la saga de Gato y Antonio Banderas

La película protagonizada por la voz de Antonio Banderas nos regresa a la historia de uno de los personajes más queridos en Shrek. Al darse cuenta de que, tras muchas aventuras, ha perdido ocho de sus nueve vidas, Gato decide emprender la búsqueda por el Último Deseo. Un mito que, de ser cierto, podría restaurar todas sus vidas otra vez. La película está nominada en la categoría de Mejor largometraje de animación.

Por el momento, solo está disponible en cines. No se sabe a cuál plataforma de streaming podría llegar en el futuro más cercano.

Monstruo del Mar, una aventura épica animada

Nominada en la categoría de Mejor largometraje de animación, Monstruo del Mar cuenta la historia de una chica que se infiltra en el barco de un cazador de monstruos. Esto la obligará a vivir aventuras inimaginables, mientras explora rincones del mar que nunca había imaginado.

La película está disponible en Netflix.

Ver película | Monstruo del Mar

Red, la adorable niña panda que revela el lado más salvaje de la pubertad

Este es el último título cinematográfico nominado a Mejor largometraje de animación. En Red, conocemos a Mei Lee, una niña de 13 años que no enfrentará la pubertad de la misma forma que las personas normales. Su familia es especial. Cuando tienen 13 años, las emociones fuertes las pueden convertir en pandas rojos. Mei Lee tendrá que lidiar con esta situación, descubriendo a su vez lo que significa hacerse mayor. La película se puede ver en Disney+.

Ver película | Red

Babylon, protagonizada por Margot Robbie y Brad Pitt

Esta película nos muestra la vida de diferentes figuras famosas en los años 20. Sus vivencias en Los Ángeles nos llevarán a través de sus mejores momentos, hasta los peores, en donde la decadencia y los excesos se muestran sin censura. Esta película cuenta con 3 nominaciones en diferentes categorías.

Mejor diseño de vestuario .

. Mejor banda sonora .

. Mejor diseño de producción.

Por el momento, esta película solo está disponible en cines.

The Batman, el héroe de la noche regresa a la pantalla grande

Protagonizada por Robert Pattison encarnando al justiciero de Ciudad Gótica, The Batman sume a los espectadores en una persecusión llena de misterios. Esta vez, nuestro héroe tendrá que descubrir quién es el asesino que está detrás de la élite de la ciudad, siguiendo pistas siniestras como un detective.

Mejor maquillaje y peluquería .

. Mejor sonido .

. Mejores efectos visuales.

The Batman está disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

Ver película | The Batman

Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion, el misterio que solo un detective puede descifrar

Benoit Blanc se embarca en una investigación en Grecia, con la intención de descifrar un misterio que ronda alrededor de un empresario tecnológico de renombre, así como su grupo de amigos que resulta excesivamente variopinto. La película se encuentra nominada a Mejor guión adaptado y puede ser vista desde Netflix.

Ver película | Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion

BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades

Nominada a Mejor fotografía, BARDO habla de un viaje en donde el protagonista, un periodista y documentalista de origen mexicano, regresa a su tierra. Allí, confrontará temas de su vida íntima como la familia, su pasado, así como su verdadera identidad. La película se encuentra disponible en Netflix.

Ver película | BARDO

El Imperio de la Luz, el amor en tiempos antiguos

Esta película también se encuentra nominada a Mejor fotografía. Imperio de la Luz relata una historia de amor de los años 80, en la costa sur de Inglaterra. Haciendo referencia al estilo del cine antiguo, regresa la nostalgia de este arte junto a una historia encantadora.

El Imperio de la Luz llegará a los cines españoles el 3 de marzo, cerca de la ceremonia de los Óscar. Hasta ahora no se sabe cuándo y en cuál plataforma de streaming será transmitida posteriormente.

Argentina, 1985, el caso jurídico más peligroso

Argentina, 1985, está nominada a Mejor película extranjera. En esta obra cinematográfica, podemos ver la lucha jurídica en el Juicio a las Juntas desde el punto de vista del fiscal Julio Strassera, junto a Luis Moreno Ocampo y el resto de su equipo jurídico. Todo para proseguir con la acusación a los altos mandos políticos de la Argentina de 1983 por sus actos en una dictadura cruel y sangrienta.

La película se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Ver película | Argentina, 1985

Close, la historia de dos amigos que antes eran inseparables

Nominada a Mejor película internacional, Close es una obra cinematográfica belga que retrata la relación íntima de dos amigos. Estos se ven frente a una adversidad que los separa, cuando la calidad de su relación se pone en duda. Uno de ellos acude a la madre del otro para poder entender.

Por el momento, Close no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming.

EO, un asno que en su viaje por el mundo mantiene su inocencia

Esta película producida en Polonia, nos muestra el viaje de un asno por el mundo, el cual va conociendo todo tipo de personas en su camino. Algunas buenas, otras malas, cada una le deja una lección. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el protagonista jamás pierde su inocencia.

EO está nominada a Mejor película internacional, y lamentablemente no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming. Solo en cines.

The Quiet Girl, el relato que demuestra que siempre hay esperanzas de obtener algo mejor

Cáit, una chica sumergida en una familia disfuncional que no le ha cubierto nunca sus necesidades emocionales, enfrenta un cambio en su vida. Por diversas circunstancias, acaba en la casa de parientes desconocidos con solo su ropa como única pertenencia. A pesar de la incertidumbre, encuentra en el sitio un lugar mucho mejor, aunque entre bastidores se encuentre un terrible secreto.

The Quiet Girl es una película irlandesa, nominada a Mejor película internacional. Tendrá su estreno en los cines españoles el 24 de febrero. Hasta ahora no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming.

¿Cuáles son las películas que más te gustaría disfrutar antes de la gala de los Óscar 2023?