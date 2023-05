Cómo ver la final de Eurovisión 2023 desde tu móvil

Se acerca la gran final de Eurovisión 2023 en la cual 26 cantantes representarán a sus países y nosotros te traemos una manera de ver la final desde tu móvil. Si quieres ver todo lo que esta sorprendente final tiene para ofrecer y apoyar a una de las favoritas, la maravillosa Blanca Paloma, representando a España con su «Eaea», no dejes de leer este artículo.

La gran final de Eurovisión 2023 será emitida el 13 de mayo y no puedes perdértela

Después de 2 semifinales bastante reñidas y llenas de talento, por fin tenemos a todos los finalistas que representaran a sus países en la LXVII edición del Festival de la Canción de Eurovisión. Entre ellos, por supuesto, están incluidos el Big Five, es decir, España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Pero estos no son los únicos escogidos, ya que algunas sorpresas conquistaron el corazón del público, de entre los cuales podemos mencionar a Ucrania, Israel, Portugal, Suecia, Serbia, Noruega y muchos más. Estos en conjunto conforman a los 26 participantes que planean dejar todo de ellos en el escenario para hacerse con el anhelado micrófono de cristal.

¿Dónde puedo ver la Eurovisión 2023 desde mi móvil?

Por supuesto, la cobertura de este evento estará a cargo de La 1 en todas las televisiones de España, sin embargo, si no podrás tener una televisión cerca de ti en ese momento, no te preocupes, solo necesitas tener tu móvil. Así que no tienes excusas para no apoyar a la alicantina Blanca Paloma el 13 de mayo a partir de las 21.00 horas.

RTVE Play, el lugar más cómodo para ver el final de la Eurovisión 2023

Para que no tengas que moverte hasta el sillón de la sala para ver el final de la 67º edición del Festival de la Canción, te recomendamos que descargues la app de RTVE Play directamente desde la Play Store completamente gratis. Aquí podrás ver la emisión de la final de forma cómoda y en directo.

Ingresa en la página oficial de RTVE y no te pierdas nada de la acción

Si por alguna razón no puedes descargar la app de RTVE Play, pero aun así deseas ver cada segundo de este esperado evento, no te preocupes, también puedes ingresar en la página oficial de RTVE.es. Una vez allí ingresa en la sección de Eurovisión y busca el directo que esté emitiendo la final, recuerda que esta empezará después de las 21.00 horas.

Tivify, es la app gratuita para ver lo que quieras de la televisión española

Otra opción muy atractiva es la de Tivify, un servicio de streaming que abarca una gran cantidad de canales españoles, en vivo y en directo. Así que, si te interesa, puedes descargar esa app y sintonizar La 1 para que no te pierdas este esperado show, eso sí, si no te encuentras en España, lastimosamente no podrás descargar la app desde la Play Store.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo ver la final de Eurovisión 2023 desde tu móvil, esperamos que alguno de estos métodos te funcione y que puedas disfrutar de ese increíble espectáculo. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes compartirla con nosotros a través de la sección de comentarios.