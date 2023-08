Transferir una eSIM será muy fácil en Android: así funcionará

Las eSIM han ganado mucha popularidad gracias a la decisión de Apple de implementar exclusivamente eSIM en los iPhones de Estados Unidos. Es por ello que Android se encuentra en proceso de mejorar su compatibilidad con esta función, a través de un proyecto que incorpora una nueva característica de transferencia de eSIM.

A principios de este año, se observó a Google trabajando en la capacidad de transferir perfiles eSIM entre dos dispositivos Android. Aunque la función aún no ha sido lanzada para el público, la compañía aparentemente ha logrado un avance sustancial en su desarrollo. Ahora, se han filtrado algunas imágenes que muestran cómo funcionará todo el proceso.

Google has already announced & working on the capability of transferring your eSIMs. Initiate transfer on current device, scan the QR displayed on other device on which you want to transfer it. Once scanned, you need to complete the process on your other device. pic.twitter.com/PmO2X4W1c9

— AssembleDebug (@AssembleDebug) August 21, 2023