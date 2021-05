El mercado de las criptomonedas viene cayendo desde hace algunos días, pero hoy (19 de mayo de 2021) sufrió un revés muy importante que está afectando a muchos exchanges. Entre ellos está Coinbase, que se ha caído y no funciona mientras el pánico se apodera de los traders. Mientras, algo similar sucede con Binance, ¿es el inicio de un mercado bajista?

Las criptomonedas amanecieron en rojo para todo el mundo, ya que Bitcoin perdió más del 30% de su valor en cuestión de horas. Con ello arrastró a todo el criptomercado con él, pues muchas altcoins sufrieron caídas que superan el 50% de su valor en algunos casos.

Esto generó una situación de pánico generalizado en el mercado, impulsando a millones de traders en Coinbase y otros exchanges a vender sus criptomonedas para evitar pérdidas mayores.

¿El resultado? Los servidores de Coinbase no aguantaron la demanda y tanto su página web como su aplicación móvil se cayeron (incluida Coinbase Pro). Al momento de escribir esta nota Coinbase todavía se mantiene fuera de servicio, pero la compañía asegura que ya trabajan en solucionar el fallo.

A la caída de Coinbase se suma Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo en la actualidad. En este caso el error no afectó todos los servicios, sino que se limitó a la plataforma de tokens apalancados de Binance y la de futuros.

Tanto las aplicaciones como la página web de Binance presentaron fuertes retrasos en la ejecución de órdenes de compra y venta de criptomonedas en Binances Futures. Esto es un problema grave, ya que muchos usuarios acumularon pérdidas cuantiosas en sus cuentas y algunos incluso fueron liquidados al no poder cerrar sus posiciones.

Por otro lado, Binance anunció que su plataforma de tokens apalancados entró en mantenimiento. ¿Qué tiene esto de sorpresivo? Que Binance generalmente anuncia este tipo de cosas con antelación y esta vez no lo hizo. Esto puede llevar a pensar que Binance decidió dar de baja temporal al servicio para contener pérdidas, algo similar a lo que en su momento hiciera Robinhood con las acciones de GameStop, AMC y BlackBerry.

$ETH and ERC20 withdrawals are temporarily disabled due to network congestion.

Thank you for your patience and apologies for any inconvenience caused. pic.twitter.com/BbECDgDUay

— Binance (@binance) May 19, 2021