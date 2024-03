Cuando se lanzaron los Pixel 8 y 8 Pro, Google también presentó varias características impulsadas por inteligencia artificial y prometió que pronto llegarían más. Varias de ellas llegaron primero al Pixel 8 Pro y luego al estándar, pero con otras no está sucediendo así.

¿Alguna prueba? El modo nocturno para vídeos se quedó en el Google Pixel 8 Pro. Aparte, ahora sabemos que Google Gemini Nano tampoco estará disponible para el Pixel 8 estándar. ¿La razón? Google dice que el Pixel 8 no tendrá esta IA porque no es lo suficientemente potente. Es un argumento que nos parece realmente flojo, pero veamos qué es lo que sucede.

El Google Pixel 8 no tendrá Gemini Nano por falta de potencia, un argumento bastante flojo

Durante una ronda de preguntas y respuestas (Q&A), un ingeniero del equipo de IA generativa de Android aseguró que Gemini Nano no llegará al Pixel 8 “por limitaciones de hardware”. Sin embargo, también reveló que la compañía trabaja en llevar Nano a más dispositivos en un futuro cercano, específicamente “a dispositivos de gama alta”.

Por si no lo sabes, Gemini Nano es la versión más modesta de la nueva IA de Google, pensada para ejecutarse directamente en móviles y ordenadores sin necesidad de acudir a la nube. Que un smartphone cuente con esta característica es una genialidad, pero parece que Google quiere reservarla para los dispositivos más caros, convirtiéndola prácticamente en una herramienta premium.

El argumento de Google nos deja un sabor de boca bastante amargo, pues el Pixel 8 es casi idéntico al Pixel 8 Pro en cuanto a prestaciones: llevan el mismo procesador (Tensor G3), ejecutan el mismo sistema operativo y su rendimiento en los benchmarks es casi el mismo. La única diferencia de hardware en este aspecto son 4 GB de RAM, pues el Pixel 8 Pro tiene 12 GB y el Pixel 8 estándar 8 GB.

Entonces, vale la pena preguntarse, ¿esto es lo único que limita la implementación de Gemini Nano en el Pixel 8? Además, ¿es que acaso el Pixel 8 no es un móvil de gama alta? Es algo bastante controversial, pues bajo esa premisa el Samsung Galaxy S24 tampoco lo sería al tener 8 GB de RAM.

Nadie se cuestiona si el Galaxy S24 es o no un móvil de gama alta, pues todos damos por sentado que sí lo es. Aparte, el terminal de Samsung fue de los primeros en integrar Gemini Nano dentro de sus funcionalidades, teniendo 8 GB de RAM.

Sí, es cierto que el Exynos 2400 y el Snapdragon 8 Gen 3 son más potentes que el Tensor G3, pero el Pixel 8 Pro lleva el mismo chip que su hermano menor y sí tiene Gemini Nano. Vamos, que Google no tiene mayor justificación para no implementar esta IA en su Pixel 8, solamente no quieren hacerlo.

Adicionalmente, esta decisión de Google implicaría que el futuro Google Pixel 8a tampoco contará con Gemini Nano. Es un panorama agridulce para un dispositivo que está próximo a lanzarse y muchos están esperando.