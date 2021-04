¿Estás entrando al mundo del trading con criptomonedas y necesitas chequear rápidamente el mercado a dónde quiera que vayas? Entonces un widget de seguimiento de criptomonedas para tu móvil podría ser una buena idea.

Hace unas semanas te mostramos algunas de las mejores aplicaciones para comprar BTC y criptos desde Android, pero la cosa no es comprar y olvidarse. Hay que saber cuándo entrar y también cuándo salir del mercado, y seguro que no vas a estar pegado a una aplicación todo el día para encontrar el momento. ¿La mejor solución para tener todo debidamente vigilado de forma sencilla? Los 3 mejores widgets de criptomonedas para Android.

Los widgets de The Crypto App son los más completos que encontrarás

The Crypto App no tiene 1 sino 6 widgets diferentes para que le hagas seguimiento a tus activos digitales favoritos desde tu móvil Android. Cada uno de estos widgets pueden configurarse en pares de euros, dólares, libras esterlinas y muchas divisas adicionales. También pueden configurarse en par BTC o ETH, así como cambiar la temporalidad del resumen en diario, semanal y mensual.

¿Puedes elegir el mercado al cual hacerle seguimiento? ¡Claro que sí! Aunque The Crypto App no los tiene todos, sí tiene los más importantes como Binance, Coinbase, BitStamp, etc. ¿Para qué sirve cada uno? Mira la lista:

Capitalización global y volumen total del criptomercado.

total del criptomercado. Resumen individual de criptomonedas con variación porcentual en diferentes temporalidades.

en diferentes temporalidades. Resumen individual de una criptomoneda con gráficos en diferentes temporalidades y volumen diario.

en diferentes temporalidades y volumen diario. Mini widget con el precio de una criptomoneda y su volumen en las últimas 24 horas.

de una criptomoneda y su volumen en las últimas 24 horas. Widget para hacer seguimiento a tu portafolio de inversión, su valor y variación porcentual.

de inversión, su valor y variación porcentual. Widget de noticias personalizable para la lista de monedas que elijas.

Una cosa importante: no todos los widgets son gratis y el acceso a todos los mercados disponibles únicamente aplica para los usuarios que compren la versión Pro de la app. Como no puede ser diferente, está disponible en la Play Store de Google.

El widget de TradingView te ayudará a hacerle seguimiento a tu lista de criptomonedas fácilmente

Es innegable que TradingView es una de las mejores herramientas para hacer análisis técnico de todo tipo de mercados (entre ellos las criptomonedas). Esta app es un “must have” para todo trader, pues permite crear estrategias con todo tipo de indicadores, patrones gráficos y demás, así como compartirlas con otros usuarios.

No obstante, TradingView también tiene un widget de criptos genial para Android. Con solo agregarlo al escritorio de tu móvil podrás acceder rápidamente a tu lista de seguimiento de criptomonedas. En él verás cómo avanza cada una durante el día, su precio, variación porcentual de su valor y más, así como entrar rápidamente a tus gráficas sin abrir la aplicación primero.

No es tan personalizable como los widgets de The Crypto App, pero al ser parte de una herramienta tan poderosa como TradingView no podíamos dejarlo fuera.

Bitcoin Ticket Widget es simple, pero te ayudará a seguir el precio de tus monedas favoritas fácilmente

El último widget para Android que recomendaremos en este artículo es el que llega junto a la app Bitcoin Ticket Widget. Lo único que hace es mostrarte el valor de una moneda en tiempo real para el exchange que selecciones, así como su precio máximo y mínimo del día.

Es bastante sencillo, pero a veces no se necesita mucho más. Aun así, este widget de criptomonedas puede personalizarse bastante para que lo adaptes a tu gusto. Podrás cambiar los colores del precio, el color del fondo del widget (también puedes dejarlo transparente), así como el tamaño. En cuestión de minutos tendrás un escritorio lleno de widgets de seguimiento para tus monedas favoritas y dándole mayor o menor visibilidad a cada una según desees.

Por cierto, al presionar el widget accederás a la aplicación y desde ahí podrás ver mucha más información de cada moneda. Y ojo, hay otro plus, la app permite establecer alertas de precio y crear tus propias listas de seguimiento. Genial, ¿no?

¿Conoces algún otro widget que deberíamos incluir en la lista?