ChatGPT se está haciendo más tonto OpenAI responde

En los últimos meses, se ha repetido mucho una pregunta muy importante en las comunidades de usuarios de ChatGPT en redes sociales como Twitter y Reddit, la interrogante que todo el mundo parece hacerse es ¿ChatGPT se ha vuelto más tonto? Este tema ha alcanzado tanta relevancia que actualmente OpenAI decidió dar declaraciones al respecto sobre si la IA generadora de texto, ChatGPT, es ahora más tonta.

Si quieres saber más sobre este tema y averiguar si de verdad una de las principales inteligencias artificiales generadoras de texto está perdiendo capacidades con el paso del tiempo o esto es solo una alucinación colectiva de sus usuarios, no dejes de leer. Aprovechamos la oportunidad para recordarte que ya existe una forma de llevar a Bard, la IA de Google, a tu WhatsApp, así que, si esto suena interesante para ti, recuerda visitar nuestro artículo al respecto.

OpenAI está constantemente añadiendo actualizaciones a ChatGPT para hacerlo más seguro y más funcional, basándose en sus estudios y en las recomendaciones e interacciones que la IA tiene con sus usuarios. Por tal razón, no tiene sentido pensar que la compañía quiera que ChatGPT se vuelva más tonto con el paso del tiempo, así que ¿qué es lo que está pasando con ChatGPT?

Principalmente, los usuarios se están quejando de las respuestas que obtienen cuando se le hace preguntas a la IA sobre razonamiento, escritura de códigos y problemas matemáticos, aunque ya se sabía desde antes que ChatGPT no es muy bueno con las matemáticas. Sin embargo, el problema no acaba allí debido a que incluso las respuestas creativas, lo que siempre se le había dado muy bien a ChatGPT, hoy en día se sienten más vagas y carentes de esa chispa que tenían en sus inicios.

Una forma de comprobar esta teoría es hacerle a ChatGPT una pregunta que ya le hayas hecho antes, mientras más atrás vayas será mejor. Luego compara ambas respuestas y realiza tu propio análisis para comprobar si, en efecto, ChatGPT se está haciendo más tonto o esto es solo una loca teoría de Internet.

Un grupo de investigación conformado por académicos de la universidad de Stanford y de la UC Berkeley realizaron un trabajo de investigación en el cual evalúan estadísticamente varias respuestas de ChatGPT con el paso del tiempo para verificar si hay algún cambio. El trabajo de Lingjiao Chen, Matei Zaharia y James Zou lleva por nombre ¿Cómo está cambiando el comportamiento de ChatGPT con el Tiempo? Y es importante mencionar que este es uno de los primeros trabajos de investigación que estudian a profundidad la capacidad de ChatGPT de cambiar.

Leer | ¿Cómo está cambiando el comportamiento de ChatGPT con el Tiempo?

Los resultados de este estudio muestran que GPT-4 tuvo un pésimo desempeño en junio del 2023, realizando tareas como identificar números primos, escribir códigos sin errores y responder preguntas sensibles en comparación con el desempeño que tuvo en marzo del mismo año. Por otro lado, GPT-3.5 mostró una significativa mejoría en esas mismas tareas, a excepción de la escritura de códigos, en el mismo periodo de tiempo.

Otro resultado que llama bastante la atención en este estudio es que las respuestas de GPT-4 se han vuelto más compactas con el paso del tiempo, es decir, la IA ya no genera tantos caracteres como antes. Mientras que GPT-3.5 hizo lo contrario y aumento el número de caracteres por respuesta, haciendo que las mismas se sientan un poco más completas.

No, we haven't made GPT-4 dumber. Quite the opposite: we make each new version smarter than the previous one.

Current hypothesis: When you use it more heavily, you start noticing issues you didn't see before.

— Peter Welinder (@npew) July 13, 2023