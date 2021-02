Hace poco te contamos que uno de los fundadores de OnePlus, Carl Pei, lanzó su nueva marca de dispositivos inteligentes llamada Nothing. La compañía solo ha anunciado que su filosofía es la de crear dispositivos con la mejor tecnología, pero a la vez útiles y fáciles de usar para cualquiera. Además, en su página web aseguran que los primeros dispositivos inteligentes de la marca llegarán en el primer trimestre de este año.

Esta misma semana se dio a conocer que Nothing compró Essential, la marca de smartphones de Andy Rubin (el creador original de Android) que cerró hace un año. Así que es posible que uno de los “dispositivos inteligentes” que lanzará Nothing sea un móvil, aunque seguramente no llegará en la primera mitad de este año. Por ahora, la compañía está enfocada en buscar inversores.

No les está yendo nada mal, pues en solo 2 meses han logrado recaudar 22 millones de dólares de la mano de Google Ventures (GV) e inversores de la talla de Tony Fadell (creador del iPod), Kevin Lin (cofundador de Twitch), Steve Huffman (CEO de Reddit), entre otros. Aun así, Nothing sigue buscando financiación y acaba de abrir una ronda de inversión para la comunidad donde tú puedes invertir en la compañía. Más detalles a continuación.

Ya puedes invertir en Nothing: todo lo que debes saber

Nothing anunció que permitirá a la comunidad invertir 1,5 millones de dólares al mismo precio que su ronda de financiación de la Serie A liderada por GV. Las personas como tú podrán comprar acciones en la compañía por 50€ como mínimo y lo máximo que puedes invertir son 20000€. Esta campaña de financiación para la comunidad comenzará el 2 de marzo, aunque ya puedes pre-registrarte gratis con tu nombre y correo pinchando aquí.

Igualmente, si estás interesado, debes crearte una cuenta en Crowdcube que es la plataforma donde se llevará a cabo el proceso de inversión cuando se ponga en marcha. Una vez que te registres, solo tienes que esperar a que Nothing te envíe un correo electrónico para avisarte que comenzó la campaña y ya puedes invertir (tendrás la oportunidad exclusiva de invertir antes que las personas que no se registraron).

Por supuesto, además de ser copropietarios de la compañía, Nothing ofrece recompensas extras a los inversores de la comunidad. La más atractiva sin dudas es que uno de los inversores será elegido miembro de la junta directiva para representar a la comunidad en las reuniones. El resto de recompensas exclusivas se darán a conocer cuando se abra la plataforma de financiación.

De momento, solo se sabe que los inversores de la comunidad tendrán acceso a una plataforma privada donde recibirán ventajas exclusivas y más información sobre la empresa. Aunque todo esto suena muy bien, recuerda que toda inversión en una startup (compañía en fase de arranque) como Nothing conlleva sus riesgos significativos. Puedes perder todo tu dinero, así que analiza bien las cosas antes de aventurarte con Nothing.