Poco más de un año después de lanzar el formato AAB (Android App Bundle), Google presenta una nueva extensión para las aplicaciones de Android. No, no se han vuelto locos lanzando un tercer formato, ni tampoco es algo de lo que tengas que preocuparte, al menos que seas desarrollador.

ASB, el nuevo formato para instalar aplicaciones en Android, no es para el público general, sino para usuarios especializados y desarrolladores. Forma parte del programa Privacy Sandbox de Google, que se está probando actualmente en Android 13 y ayudará a mejorar la seguridad de los móviles. ¿Quieres saber de qué va Android SDK Bundle?

Android SDK Bundle + Entorno de ejecución de SDK,

una combinación para mejorar la privacidad

Por si no lo sabías, las aplicaciones en Android no se crean de la nada. Para desarrollarlas es necesario un Kit de Desarrollo de Software (SDK, en inglés), que es un conjunto de herramientas que permiten generar software para un sistema concreto, en este caso, tu móvil con Android.

Los diferentes SDK dentro del ecosistema de Android han ido evolucionando con el paso de los años y sus nuevas versiones, pero tenían un problema: aunque se ejecutan aislados de otras apps comunes, los SDK heredaban los mismos permisos y privilegios que la aplicación que los invocó.

Si los privilegios son muy altos, un SDK malicioso podría recolectar y compartir datos sensibles que un usuario o desarrollador no quieren que se compartan. Esto evidentemente es un riesgo, pero Google trabaja en ello gracias a Privacy Sandbox y el nuevo formado para aplicaciones ASB.

Así como los APK y AAB son paquetes para distribuir apps, ASB será lo mismo para los SDK

¿Cuál es la solución de Google? De ahora en adelante, los SDK de terceros que sean invocados por una aplicación se ejecutarán en un entorno aislado de cualquier app (incluso la invocadora). Para ello, Google creó el entorno de ejecución de SDK, en el que entra en acción el empaquetado ASB.

Los SDK en formato ASB (Android SDK Bundle) son muy similares a las apps en APK y AAB, pues empaquetan todo tipo de datos en un único archivo. ¿Su función? Facilitar la movilización de ese SDK de un lugar al otro. ¿Lo distintivo? Los SDK empaquetados como ASB están diseñados para funcionar únicamente dentro del nuevo entorno de ejecución de SDK, en ningún otro espacio.

¿Cómo afecta el lanzamiento de ASB a los usuarios de Android?

De manera muy resumida: ASB no afecta en nada a los usuarios de a pie de Android. De forma un poco más ampliada, no los afecta en nada porque un usuario común no tiene que utilizar kits de desarrollo de software en ningún momento. Por tanto, no deberían cruzarse con archivos ASB en su día a día.

Por el contrario, si eres desarrollador, la cosa cambia un montón, porque los SDK son parte fundamental de tu trabajo. Así, es muy probable que debas familiarizarte con el funcionamiento de los paquetes ASB, por dos razones: primero, ayudan a mejorar la privacidad y seguridad; segundo, porque actualmente están en una fase experimental junto a otros cambios internos de Android, pero pronto serán cambios definitivos.

Por último, si eres desarrollador, también te recomendamos familiarizarte con el formato ASAR, que será el equivalente de ASB, pero para la distribución de SDK en Maven para Android.

