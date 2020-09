Xiaomi continúa sorprendiendo con nuevas funciones geniales para sus móviles. ¿Lo último que se les ha ocurrido? Medir tu frecuencia cardiaca sin un sensor dedicado para ello y en cualquiera de sus smartphones. ¿Cómo es esto posible? Al usar la cámara de tu Xiaomi como medidor de pulso junto a la app Salud (Mi Health).

Mi Health se actualiza y usará el flash de tu Xiaomi y la cámara para decirte tus pulsaciones

Últimamente Xiaomi está destacando por lanzar funcionalidades muy curiosas para sus móviles. ¿El ejemplo más claro? Las funciones de RAMDISK y Game Tuner del Mi 10 Ultra. Ahora, lo último que ha salido del laboratorio de Xiaomi es una nueva forma de medir tu frecuencia cardiaca sin sensores especiales.

La app Salud de Xiaomi, conocida también como Mi Health, ahora utilizará la cámara de tu móvil como monitor de latidos. Para ello tendrás que colocar tu dedo tapando la cámara principal de tu dispositivo, y con apoyo del flash esta se encargará de captar las variaciones en tu flujo sanguíneo, ocasionadas por cada uno tus latidos.

Luego de varias mediciones a través de varios segundos, Mi Health te ofrecerá el resultado en pulsaciones por minutos (BPM). Pero no es lo único, tan rápido como finalice el análisis, podrás elegir entre tres modos comparativos para ver si tu corazón late correctamente: “Estado general”, usando como referencia un día de trabajo o estudio cualquiera; “Estado de reposo”, como cuando estás recién levantado; y “Después de ejercitarse”.

¿Qué tan precisa es la medición? Xiaomi no lo explica, pero debe ser bastante precisa porque funciona de forma muy similar al pulsómetro de los relojes y pulseras inteligentes. Esto no es algo nuevo en los móviles, y de hecho desde hace varios años existen muchas apps en la Play Store que permiten hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la novedad? Que ahora se incluye en una aplicación de seguimiento de salud muy completa como es Salud de Xiaomi.

Ya puedes descargar la app Salud de Xiaomi con el monitor de pulsaciones

La actualización de Salud de Xiaomi que incluye el medidor de frecuencia cardiaca es la versión 2.7.4 de la aplicación. Sin embargo, todavía no está disponible en la Play Store, aunque sí puedes descargarla e instalarla desde APKMirror. También puedes echarle un ojo a nuestro tutorial si no sabes cómo instalar un APK.

Nosotros probamos la actualización en un Xiaomi Mi 8 y un Redmi Note 7 pero todavía no nos aparece la opción activa. No sabemos la razón, pero imaginamos que es porque todavía no está disponible para descargar desde la tienda de Android. Esta nueva funcionalidad debería llegar muy pronto a cualquier Xiaomi con cámara y flash LED, lo que abarca prácticamente todo el catálogo.

Es genial no necesitar un sensor adicional para estos menesteres, ¿cierto?