Una de as grandes sorpresas que nos trajo el nuevo Chromecast tenía que ver con el sistema operativo que integraba. Y es que, el último dongle de Google no solo cuenta con su propio SO para aumentar sus posibilidades, sino que encima es Google TV, la evolución directa de Android TV.

Es un hecho evidente que al gigante con sede en Mountain View no le gusta la nomenclatura Android fuera del mundo de la telefonía. Primero eliminó Android Market para convertirlo en Google Play Store. Algo parecido sucedió con Android Wear, que actualmente se llama Wear OS. Y el siguiente será Android TV, que tiene los días contados.

Aunque parece que la gran G ya está acelerando el máximo el proceso para reemplazar Android TV por Google TV. ¿El primer paso? Que la interfaz de su viejo sistema operativo para televisores comience a parecerse más a la nueva versión.

Android TV comienza a renovar su interfaz

Tal y como informan los compañeros de Slashgear, el gigante de Internet ha presentado una nueva interfaz de Android TV que guarda un gran parecido con el aspecto que ofrece Google TV.

Como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, ahora Android TV cuenta con una nueva pestaña bajo el título “Discover”, donde podrás ver recomendaciones muy semejantes a las que ofrece Google TV.

Además, a través de esta nueva pestaña se podrá acceder a todos los contenidos disponibles a través de diferentes plataformas a las que se esté suscrito. De esta manera, verás películas, series, vídeos en streaming, programas…

También hay una nueva pestaña llamada Aplicaciones, en la que se tendrá un acceso más rápido a aquellas apps que estén instaladas en el televisor o Set-Top Box. También habrá un apartado para acceder a las principales plataformas de contenidos bajo demanda como Amazon Prime Video, Disney+ o Netflix, además de contar con un acceso directo a Google Play.

De momento, parece que este cambio en la interfaz de Android TV para parecerse más a Google TV está llegando primero a usuarios de Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Alemania. Aunque la fuente indica que esta actualización llegará a otros países a lo largo de las próximas semanas, por lo que habrá que tener un poco de paciencia antes de poder disfrutar de esta nueva interfaz.