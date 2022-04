¿Existe alguien que ponga en duda que Android es el sistema operativo para móviles más utilizado alrededor del mundo? Estamos bastante seguros de que no, pero lo cierto es que no todo lo que brilla es oro. Un nuevo reporte apunta a que el SO de Google viene perdiendo fuerza desde 2018, mientras que iOS la va ganando. Así es, Android pierde un 8 % de mercado y Apple se acerca, aunque la brecha todavía es amplia.

¡7 de cada 10 móviles llevan Android! Menos que antes, pero sigue siendo el rey

Un informe compilatorio de StockApps.com detalla que Android está instalado en (casi) 7 de cada 10 smartphones alrededor del mundo. Para enero de 2022 su cuota de mercado era de 69,74 %, un dominio claro sobre la competencia, pero que hay que ver bajo lupa.

En julio de 2018 la cifra era mayor, un 77,32 % si quieres un dato específico. Esto significa que Android perdió 7,58 % de su cuota de mercado y no es sorpresa quién se está llevando la mayoría. Entre julio de 2018 y enero de 2022, Apple ganó 6 % de participación gracias a iOS, posicionándose en segundo lugar con un 25,49 % del mercado.

Mientras, el 4,77 % restante se lo llevan otros sistemas operativos como Windows Phone, KaiOS, Series 40 (Nokia) y otros; que, ojito, fueron los que ganaron el 1,58 % adicional que perdió Android y Apple no pudo reclamar.

Edith Reads, experta en finanzas de StockApps comentó que «la pérdida de cuota de mercado de Android se reduce a una mayor competencia dentro del espacio de los sistemas operativos«. Esto no significa que Android se esté quedando atrás respecto a otros, prueba de ello son todas las novedades que trajo Android 12 y las que llegarán con Android 13. Por el contrario, lo que significa es que los SO rivales también están mejorando y haciéndose más atractivos para los usuarios.

Android sigue dominando y eso difícilmente cambiará en poco tiempo

Aun cuando Android perdió cuota de mercado, para Reads esto no representa un problema. La experta explicó que el dominio sigue siendo demasiado amplio y solo un milagro bajaría a Google del primer puesto en el corto plazo.

Aparte, un buen porcentaje de ese dominio se debe a la fuerte presencia de Android en la gama baja y media de móviles. Mientras, Apple nunca ha apuntado a esos nichos, que son los de mayor demanda en el mercado, superando con creces a la cantidad de dispositivos de gama alta que se venden. Por último, también se ofrecieron algunos datos regionales sobre las cuotas de mercado:

Europa : Android domina con un 69,32 % de cuota, frente al 30 % de iOS.

: Android domina con un 69,32 % de cuota, frente al 30 % de iOS. América del Norte y Oceanía : iOS se lleva la mayor parte con un 54 %, mientras que Android tiene 45 %.

: iOS se lleva la mayor parte con un 54 %, mientras que Android tiene 45 %. América del Sur : 90 % para Android y 10 % para Apple.

: 90 % para Android y 10 % para Apple. Asia: 81 % de cuota para Android y 18 % para iOS.

En general, la mayoría del planeta mantiene su tendencia hacia Android, pero el caso de América del Norte y Oceanía es particular. En esos continentes Apple se lleva la mejor parte y es algo que no nos sorprende en el primero (Apple es de Estados Unidos), pero sí nos llama la atención en el segundo.