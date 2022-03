Aunque apenas están empezando a salir al mercado los primeros dispositivos con Android 12, la gran G no pierde tiempo y desde hace varios meses se encuentra trabajando en el sucesor de la última versión de su sistema operativo.

A principios del mes de febrero se lanzó la Developer Preview 1 de Android 13, la cual nos permitió conocer los primeros detalles de esta nueva versión de Android. Pues bien, ha llegado el momento de continuar descubriendo todo lo nuevo que traerá Android 13. Google ha lanzado la Developer Preview 2 y aquí te contamos todas sus novedades.

Las 18 novedades de Android 13 Developer Preview 2

Como ya es costumbre, Google nos está dando pequeños vistazos a través de las Developer Preview de lo que será la nueva versión de su sistema operativo. Estas versiones betas se lanzan para que desarrolladores de todo mundo prueben las nuevas características, cambios y funciones que se están probando para mejorar Android.

En la primera Developer Preview de Android 13 vimos como Google continúa potenciando su nuevo lenguaje de diseño (Material You) que debutó en Android 12 y añadiendo mejoras en privacidad y accesibilidad. Ahora veamos qué novedades se encuentran en la Developer Preview 2.

Nuevo administrador de tareas, formato de emojis, funciones y herramientas

Android 13 ofrecerá un mejor control de las aplicaciones y servicios que se encuentran ejecutándose en el móvil. Además, viene con nuevas funciones muy prácticas para el uso diario del teléfono y unos emojis que de seguro no te querrás perder:

Administrador de tareas en el panel de notificaciones: en la parte inferior de este panel se añadió un administrador en donde puedes ver las aplicaciones que están activas en segundo plano. Incluso, es posible usar este administrador para detener la ejecución de dichas apps desde el panel de notificaciones.

en la parte inferior de este panel se añadió un administrador en donde puedes ver las aplicaciones que están activas en segundo plano. Incluso, es posible usar este administrador para detener la ejecución de dichas apps desde el panel de notificaciones. Función de lupa mejorada: la función «ampliar» que se encuentra en el menú de accesibilidad de Android solo permitía hacer un acercamiento en cierta parte de la pantalla. Ahora se ha mejorado para que se pueda escribir y hacer otras acciones básicas mientras se está dentro la lupa.

la función «ampliar» que se encuentra en el menú de accesibilidad de Android solo permitía hacer un acercamiento en cierta parte de la pantalla. Ahora se ha mejorado para que se pueda escribir y hacer otras acciones básicas mientras se está dentro la lupa. Nuevo modo de vibración: en muchas de las ROMs personalizadas de Android se encontraba una modalidad de vibración muy útil. Esta consiste en una alerta que vibra primero, y luego empieza a sonar cada vez más fuerte de forma gradual. Ahora con Android 13 este modo de vibración llegará de manera nativa.

en muchas de las ROMs personalizadas de Android se encontraba una modalidad de vibración muy útil. Esta consiste en una alerta que vibra primero, y luego empieza a sonar cada vez más fuerte de forma gradual. Ahora con Android 13 este modo de vibración llegará de manera nativa. Mejoras en la barra de búsqueda: la búsqueda en el apartado de configuraciones y ajuste será más completa. Ahora se mostrarán tanto los resultados de la búsqueda como resultados similares que le puedan interesar al usuario.

la búsqueda en el apartado de configuraciones y ajuste será más completa. Ahora se mostrarán tanto los resultados de la búsqueda como resultados similares que le puedan interesar al usuario. Nuevo formato de emojis: la Developer Preview 2 de Android 13 actualiza a una nueva fuente para emojis. Se trata del formato COLRv1, una fuente que permite reproducir los emojis con mayor nitidez independiente del tamaño de los mismos.

Cambios en los menús de configuración de apps y personalización

El menú de configuración de Android es sin lugar a dudas uno de los aspectos que más será modificado en esta nueva versión del sistema operativo de Google:

Menú renovado para configurar el tamaño de los iconos y de la fuente: en las versiones anteriores de Android existían menús diferentes para cambiar ciertos detalles estéticos de la interfaz. Ahora, se ha añadido un nuevo menú en el que coexisten todos los ajustes de la interfaz, tales como el tamaño de la pantalla, iconos, fuente, contraste del texto, entre otros.

en las versiones anteriores de Android existían menús diferentes para cambiar ciertos detalles estéticos de la interfaz. Ahora, se ha añadido un nuevo menú en el que coexisten todos los ajustes de la interfaz, tales como el tamaño de la pantalla, iconos, fuente, contraste del texto, entre otros. Nuevo menú para el protector de pantalla: el protector de pantalla es una de las funciones menos utilizada por los usuarios de Android. Google quiere cambiar esto y para ello ha rediseñado el menú de esta función haciéndolo más accesible y atractivo.

el protector de pantalla es una de las funciones menos utilizada por los usuarios de Android. Google quiere cambiar esto y para ello ha rediseñado el menú de esta función haciéndolo más accesible y atractivo. Ajuste para cambiar el idioma de una app en específico: Android 13 añadirá un menú de ajustes que permite configurar un idioma en particular para cierta aplicación. Por ejemplo, podrás tener todo tu móvil en español, pero usar la app de WhatsApp en inglés.

Android 13 añadirá un menú de ajustes que permite configurar un idioma en particular para cierta aplicación. Por ejemplo, podrás tener todo tu móvil en español, pero usar la app de WhatsApp en inglés. Menú de aplicaciones sin iconos: en el menú de configuración de las aplicaciones se han eliminado los iconos que solían acompañar a cada app en la lista. No se sabe si esto formará parte de la versión final de Android 13.

en el menú de configuración de las aplicaciones se han eliminado los iconos que solían acompañar a cada app en la lista. No se sabe si esto formará parte de la versión final de Android 13. Nueva sección para configurar los usuarios del móvil: ahora podrás tener diferentes usuarios en tu móvil Android. Estos los gestionarás desde un nuevo menú de usuarios en el que puedes establecer el nombre del usuario y añadir una foto de perfil.

Ajustes en las notificaciones y nuevos nombres para características ya conocidas

No podría ser una nueva versión de Android si no modifican el estilo de las notificaciones. Este siempre ha sido uno de los cambios que conllevan las actualizaciones del sistema operativo, aunque parece que no será lo único que cambiará:

Accesos directos para otorgar permisos de notificación: con Android 13, cuando instales una app y esta quiera enviar una notificación, aparecerá de inmediato una ventana emergente con la que puedes rechazar o dar permiso para que la aplicación envíe notificaciones.

con Android 13, cuando instales una app y esta quiera enviar una notificación, aparecerá de inmediato una ventana emergente con la que puedes rechazar o dar permiso para que la aplicación envíe notificaciones. Rediseño de la notificación del reproductor de música: el nuevo estilo de notificación de música que trajo Android 12 ha sido ligeramente mejorado, conservando lo que tanto ha gustado de esta nueva característica.

el nuevo estilo de notificación de música que trajo Android 12 ha sido ligeramente mejorado, conservando lo que tanto ha gustado de esta nueva característica. No molestar cambiará de nombre: el modo no molestar que se introdujo en Android 5 no ha sido modificado, solo se renombró como «modo prioridad».

el modo no molestar que se introdujo en Android 5 no ha sido modificado, solo se renombró como «modo prioridad». Android Tiramisú ya no se llamará así: en esta segunda Developer Preview ha desaparecido el nombre de Android Tiramisú. Por el momento, en la configuración solo se identifica a esta versión como Android 13.

Novedades para la grabación de la pantalla, lector de QR y mejoras en compatibilidad

Google ha añadido nuevas funciones que le encantarán a los usuarios, pero tampoco se ha olvidado de agregar características que los desarrolladores apreciarán:

Nueva función para grabar la pantalla: si bien dicha función está en el sistema operativo desde hace varios años, ahora se ha agregado la posibilidad de mostrar los toques en la pantalla que se hacen mientras se graba.

si bien dicha función está en el sistema operativo desde hace varios años, ahora se ha agregado la posibilidad de mostrar los toques en la pantalla que se hacen mientras se graba. Lector de códigos QR mejorado: Se ha añadido un lector QR integrado al panel de notificaciones que además es muy fácil de usar.

Se ha añadido un lector QR integrado al panel de notificaciones que además es muy fácil de usar. Compatibilidad con la nueva de tecnología audio: Android 13 ofrece soporte para Bluetooth LE Audio, una nueva tecnología de audio inalámbrico. Además, viene con compatibilidad para el estándar MIDI 2.0 vía USB.

Android 13 ofrece soporte para Bluetooth LE Audio, una nueva tecnología de audio inalámbrico. Además, viene con compatibilidad para el estándar MIDI 2.0 vía USB. Mejoras para la escritura no latina: para los idiomas no latinos, Android adaptará la altura del párrafo para evitar los cortes en la escritura. Además, Android 13 viene con una API que realiza la conversión automática de texto del idioma chino o japonés en los diferentes alfabetos de este tipo de escrituras (por ejemplo, de Hiragana a Kanji), para facilitar la búsqueda de contenido.

¿Cómo instalar la Developer Preview 2 de Android 13?

Está beta de Android 13 solo se puede instalar oficialmente en todas las versiones de los Google Pixel 4, 5 y 6. Y, si tienes uno de estos móviles y quieres probar todas las novedades de esta nueva beta, te invitamos a que le eches un vistazo a este artículo sobre cómo instalar la Developer Preview de Android 13.