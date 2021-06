Google permitirá más motores de búsqueda por defecto en Android, al menos en Europa. Y esta noticia no es casualidad, Google ha sido acusada de monopolio varias veces. Por eso la Unión Europea sentenció que, entre otras regulaciones, Google debía facilitar la inclusión de otros motores de búsqueda en Android.

Pero esto no es nuevo, la sentencia de la UE no es nueva. Hasta ahora Google le daba visibilidad a otros 3 motores de búsqueda en Android, sin embargo, estar entre estos tres afortunados no era fácil ni gratis.

De este modo, Google no solo ha “cumplido” con lo demandado por la UE, sino que también ha logrado que sean otros quienes paguen la multa. Pero… luego de varias quejas la Unión Europea ha vuelto a intervenir y ahora no serán 3 sino 12 los candidatos. Y tampoco tendrán que pagar, aunque sí deberán cumplir con un par de condiciones impuestas por la misma Google.

¿Cuáles son las mejores alternativas al motor de búsqueda de Google?

Cuando estos cambios entren en vigencia, al usar tu móvil podrás seleccionar alguna de las alternativas a Google y en caso de que lo hagas, esta pasará a ser el motor de búsqueda predeterminado en el móvil. Pero no solo eso, también se descargará la aplicación del mismo en el smartphone. De hecho, esta es una de las condiciones impuestas por Google:

Todos los motores de búsqueda que deseen aparecer como alternativa deberán tener una aplicación gratis disponible en Google Play.

en Google Play. Estos motores de búsqueda deben ser sobre temas generales , no específicos.

, no específicos. Los motores de búsqueda que usen los anuncios y resultados de Google no podrán aparecer en este listado.

Como te comentábamos al principio, serán 12 las alternativas a Google Search, aunque Google no ha especificado todavía cuáles serán. Aun así, podemos imaginar que en esta lista aparecerán buscadores tan interesantes y populares como Yahoo, DuckDuckGo, Bing o Ecosia. Cada uno con sus fortalezas y debilidades, algunos más rápidos que otros, por lo que te recomendamos que los pruebes por ti mismo y te quedes con el que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Vale la pena incluir más motores de búsqueda en Android?

Esta medida podrá parecer innecesaria para muchos pero no es así. El que una empresa se vuelva muy poderosa no es bueno para nadie, ni siquiera para la misma empresa. Con el tiempo, es muy probable que caiga en prácticas de monopolio, acabando con la competencia y arruinando la innovación y calidad del servicio.

Por otro lado, hay que reconocer que actualmente ningún motor de búsqueda es tan bueno como el de Google. O al menos esa es la conclusión a la que llegarán la mayoría de usuarios. Lo que también es cierto es que nunca está de más contar con otras opciones, bien sea porque no te gustan los servicios de Google, te preocupa la privacidad de tus datos o simplemente porque quieres explorar qué hay más allá de esta.

Si estás en Europa o en el Reino Unido, podrás ver estos cambios a partir de septiembre de 2021. En caso contrario, Google mantendrá únicamente su motor de búsqueda por defecto en los móviles Android.

Fuente | Google