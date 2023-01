Android 14 usará el Bluetooth para medir distancia entre dispositivos

Android 13 aún no termina de llegar a todos los móviles que recibirán esta actualización y ya se han filtrado un montón de detalles de lo que será Android 14. No solo sabemos cuándo llegará su primera beta y su nombre de postre (Upside Down Cake o bizcocho de piña en español), sino que también se acaba de revelar que tendrá una función que le da un nuevo uso al Bluetooth. Así es, Android 14 permitirá saber la distancia a la que se encuentran los dispositivos conectados con esta tecnología.

Mishaal Rahman, famoso leaker del mundo Android que hace días filtró que Android 14 estrenará la transferencia de eSIM entre móviles, ha vuelto a ser el autor de esta filtración. Pues bien, según él, Google está trabajando en una API de medición de distancias a través de Bluetooth. Siendo más específicos, esta función utilizará el llamado Bluetooth RSSI («Received Signal Strength Indicator» o «indicador de intensidad de la señal recibida») para conocer la ubicación aproximada de los dispositivos conectados vía Bluetooth.

Android is adding an API to measure the distance between devices using Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator). This won't be a super precise way to measure distance, but it should be good enough for features like "Watch Unlock."https://t.co/i52UfNjUzy

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 17, 2023