Si eres fan de Xiaomi sabrás que luego de lanzarse Android 14 debería llegar MIUI 15 en los meses siguientes. La nueva versión de la capa de personalización de Xiaomi será un salgo completo, sin pasar por un intermedio como MIUI 14.5.

Su llegada al mercado será de la mano con los Xiaomi 14 y 14 Pro, muy probablemente hacia finales de año en China y el primer trimestre de 2024 globalmente. ¿Qué novedades se introducirán? Todavía no tenemos datos al respecto, pero sí hay algo que ya sabemos sobre MIUI 15: la lista de los 85 móviles de Xiaomi que podrían ser compatibles. ¿Estará el tuyo entre ellos?

Cómo saber si tu móvil es candidato a recibir MIUI 15

Aunque Xiaomi todavía no hay revelado un listado oficial de dispositivos compatibles con MIUI 15, es relativamente fácil hacer una aproximación. Basta con saber la gama de un móvil, cuantas actualizaciones recibe normalmente esa gama y el año de lanzamiento del dispositivo.

Hace algunos años la política de actualizaciones de Xiaomi era bastante criticada, pues abandonaban con relativa rapidez a sus dispositivos. Sin embargo, desde hace un par de años esto cambió, quedando así las nuevas políticas de actualizaciones:

Serie Xiaomi (gama alta y premium) : 4 actualizaciones de MIUI y 3 de Android.

: 4 actualizaciones de MIUI y 3 de Android. Serie Redmi Note (gama media y alta) : 3 actualizaciones de MIUI y 2 de Android.

: 3 actualizaciones de MIUI y 2 de Android. Serie Redmi (gama baja): 2 actualizaciones de MIUI y 1 de Android.

En el caso de los dispositivos bajo la submarca POCO sucede algo similar, aunque la línea entre gamas y actualizaciones a veces se vuelve difusa. Lo esperable sería algo más o menos así:

POCO serie F : 3 actualizaciones de MIUI y 2 de Android.

: 3 actualizaciones de MIUI y 2 de Android. POCO serie X : 3 actualizaciones de MIUI y 2 de Android.

: 3 actualizaciones de MIUI y 2 de Android. POCO serie M : 2 actualizaciones de MIUI y 1 de Android.

: 2 actualizaciones de MIUI y 1 de Android. POCO serie C: 2 actualizaciones de MIUI y 1 de Android.

Sin embargo, esta división no se cumple a cabalidad. Hay móviles POCO M que han recibido tres versiones de MIUI, así como POCO X que solo han recibido dos. También hay dispositivos de la serie C que llegan con una versión vieja de Android y una más reciente de MIUI, pero luego solo actualizan una vez. La verdad, Xiaomi no la tiene del todo clara con los POCO.

Tomando en cuenta en esto último, la lista de dispositivos candidatos a recibir MIUI 15 se podría ver afectada. ¿Qué solución encontramos? Listaremos solo los 85 móviles y tablets que sí o sí deberían actualizar.

Móviles y tablets Xiaomi que actualizarán a MIUI 15

Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13.

Xiaomi 13 Lite.

Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12.

Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 12S Pro.

Xiaomi 12S.

Xiaomi 12 Pro Dimensity.

Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12.

Xiaomi 12X.

Xiaomi 12 Lite.

Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi 11T.

Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11X Pro.

Xiaomi Mi 11X.

Xiaomi Mi 11i.

Xiaomi Mi 11i Hypercharge.

Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G.

Xiaomi Civi 3.

Xiaomi Civi 2.

Xiaomi Civi 1S.

Xiaomi MIX 4.

Xiaomi MIX Fold 2.

Xiaomi Mi MIX Fold.

Xiaomi Pad 6 Pro.

Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Xiaomi Pad 5 Pro 12,4”.

Xiaomi Pad 5 Pro.

Xiaomi Pad 5.

Móviles y tablets Redmi que actualizarán a MIUI 15

Redmi K60 Pro.

Redmi K60.

Redmi K60E.

Redmi K50 Ultra.

Redmi K50 Gaming.

Redmi K50 Pro.

Redmi K50.

Redmi K50i.

Redmi K40S.

Redmi Note 12T Pro.

Redmi Note 12 Turbo.

Redmi Note Pro+ Discovery.

Redmi Note Pro+.

Redmi Note 12 Pro Speed.

Redmi Note 12 Pro.

Redmi Note 12 Pro 4G.

Redmi Note 12S.

Redmi Note 12 5G.

Redmi Note 12 4G NFC.

Redmi Note 12 4G.

Redmi Note 11T Pro+.

Redmi Note 11T Pro.

Redmi Note 11T.

Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Redmi Note 11 Pro+.

Redmi Note 11 Pro.

Redmi Note 11S 5G.

Redmi Note 11S.

Redmi Note 11 5G.

Redmi Note 11 NFC.

Redmi Note 11 4G.

Redmi Note 11 SE.

Redmi Note 11E Pro.

Redmi Note 11E.

Redmi 12.

Redmi 12C.

Redmi Pad.

Móviles POCO que actualizarán a MIUI 15

POCO F5 Pro.

POCO F5.

POCO F4 GT.

POCO F4.

POCO X5 Pro.

POCO X5.

POCO X4 GT.

POCO X4 Pro.

POCO M5.

POCO M5s.

Ahora cuéntanos, ¿encontraste tu móvil en la lista? Si no está, puede que ya vaya siendo hora de actualizarlo por uno más nuevo. Eso, o dar el salto a una ROM personalizada para estirar las actualizaciones de tu dispositivo un poco más.

Por cierto, también tenemos una pequeña lista de móviles Xiaomi que este año se quedarán sin soporte, así que es muy seguro que no recibirán MIUI 15.