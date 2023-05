Los Xiaomi 13 y 13 Pro fueron presentados en diciembre de 2022, lo que significa que tienen menos de seis meses en el mercado. Sin embargo, parece que Xiaomi está trabajando a un ritmo muy acelerado últimamente.

Finalizando abril la compañía aseguró que el Xiaomi 14 Pro ya está listo y que será un móvil increíble, pero sin dar más detalles. Ahora, una nueva filtración nos permite comenzar a darle forma, pues el Xiaomi 14 Pro se dejó ver con un Snapdragon 8 Gen 3, carga rápida de 120 W y otros detalles.

Snapdragon 8 Gen 3, carga de 120 W, cámara periscópica y lanzamiento adelantado, ¡el Xiaomi 14 Pro viene con todo!

Como tiende a ser costumbre con muchísimos móviles de marcas chinas, el famoso filtrador Digital Chat Station (DGS) volvió a hacer de las suyas. El bloguero publicó en su cuenta de Weibo los que serían los primeros datos del futuro flagship de Xiaomi, el Xiaomi 14 Pro.

Según DGS, el Xiaomi 14 Pro equipará el Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650), el próximo procesador tope de gama de Qualcomm. Esto no nos parece algo sorpresivo, pues cualquiera lo esperaría tomando en cuenta las generaciones anteriores de esta serie. No obstante, una confirmación no está de más.

Junto a lo anterior, el filtrador detalló que el Xiaomi 14 Pro contará con una batería de 5000 mAh y dividirá su potencia de carga en dos: una versión con carga rápida de 90 W y otra con carga rápida de 120 W. Aunque en ambos casos habrá compatibilidad con carga inalámbrica de 50 W.

Siguiendo el hilo de la publicación y buscando otras informaciones también descubrimos un algunos rumores adicionales: el primero apunta que el Xiaomi 14 Pro tendrá una cámara periscópica, algo que hasta ahora ha sido exclusivo de los modelos Ultra; por su parte, el segundo afirma Xiaomi no se aliará con Leica en esta oportunidad para fabricar las lentes de sus cámaras, sino con AAC Technologies que las dotará de sus nuevas lentes WLG High-Lens.

No sabemos si esto último sea una decisión demasiado acertada de cara al marketing, pues AAC Technologies es muchísimo menos conocida que Leica en todo el mundo. No obstante, es una firma con productos de altísima calidad que, además, está presente en numerosos móviles del mercado (en todas las gamas).

Por último, se habla de que el Xiaomi 14 Pro podría presentarse en noviembre de 2023. Es algo totalmente viable, especialmente ahora que sabemos que Qualcomm podría lanzar el Snapdragon 8 Gen 3 un poco antes de lo normal (que tiende a ser en diciembre).

Estaremos atentos a cualquier novedad, pero dinos ¿qué piensas de estas decisiones de Xiaomi sobre su nuevo tope de gama?