¿Tu Xiaomi recibirá la versión mejorada de MIUI? Si no es un móvil de este año, lo más seguro es que no reciba la actualización. ¿Por qué lo decimos? Pues porque hay 7 Xiaomi que no actualizarán a MIUI 12.5 Enhanced Edition, ¡y todos los smartphones de la lista se lanzaron en 2019!

¿Quieres saber más? Entonces quédate en la web y descubre los detalles de la noticia.

Despídete de MIUI 12.5 Enhanced Edition si tienes alguno de estos Xiaomi

MIUI 12.5 Enhanced Edition es una versión del SO de Xiaomi que soluciona muchos bugs y errores. A su vez, la actualización añade funciones extras en el hardware que mejoran al máximo el rendimiento de tu smartphone.

Por eso, es normal que quieras tener lo más pronto posible esta versión de MIUI en tu Xiaomi. Pero, como te comentamos más arriba, Enhanced Edition no estará disponible en algunos móviles. Esos smartphones son los siguientes:

Redmi Note 7.

Redmi Note 7s.

Redmi Note 7 Pro.

Redmi 7.

Redmi Y3.

Redmi 7A.

Pocophone F1.

Decepciona un poco que el Redmi Note 7 se quede sin MIUI Enhanced Edition. Este móvil se vendió un montón y recibió sin problema MIUI 12.5. Por otra parte, no sorprende que en la lista esté el Pocophone F1. Considera que este smartphone tan popular en su momento ni siquiera actualizó a MIUI 12.5.

En todo caso, el listado demuestra que la actualización va a llegar, sobre todo, a los smartphones de gama media y alta más actuales.

Si tienes un Xiaomi de 2019 y quieres que siempre esté actualizado, lo ideal es que compres un móvil nuevo. Recuerda que, hace unos meses, se filtraron cuáles serán los Xiaomi, Poco y Black Shark que actualizarán a MIUI 13. ¡Todo indica que los smartphones viejos ya no recibirán nuevas versiones de Android y de MIUI!

