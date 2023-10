Pese a ya estar llegando al final de su era con una sucesora prevista para 2024, la Nintendo Switch ha tenido un 2023 mágico: Zelda Tears of the Kingdom, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, Metroid Prime Remastered, Pikmin 4, el recién lanzado Super Mario Bros Wonder 2 y muchos más.

Sin embargo, es probable que ante tantos juegazos ya te hayas quedado un poco corto de presupuesto. Si es así (también si no lo es), entonces estás de suerte. Hoy te contaremos cómo conseguir 7 juegos gratis para tu Nintendo Switch del 25 al 31 de octubre y así aprovechar la temporada de Halloween.

No Gravity Games está regalando juegos por Halloween con su promo ‘Chills and thrills’

Tal como sucediese el año pasado por Navidad, el estudio indie No Gravity Games está regalando 7 de sus juegos para Nintendo Switch. Esta vez lo hacen por Halloween, a través de su promo ‘Chills and thrills’, y no tendrás que pagar nada para tener sus títulos en tu catálogo, aunque hay truco. Para poder reclamar los 7 juegos de No Gravity tienes que cumplir tres de condiciones (en realidad es una sola, pero si nos lees desde España hay hacer algunas cosas adicionales):

Primero, saber que la promoción solo está disponible para cuentas Nintendo de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) algo que puedes resolver fácilmente de la siguiente manera: si tu cuenta es española o de otra región, solo cámbiala momentáneamente a la región norteamericana desde este enlace. Ojo, tendrás que mantenerla así hasta reclamar todos los juegos, luego regrésala a España.

Segundo, debes tener algún juego de No Gravity en tu catálogo (que sea comprado en la región norteamericana). Es posible que ya tengas alguno, pero si no es así tienes dos opciones:

Comprar alguno en la eShop de Nintendo , pues la mayoría está disponible ahí y varios cuestan un par de euros.

, pues la mayoría está disponible ahí y varios cuestan un par de euros. Recibir un juego gratis suscribiéndote al boletín informativo de No Gravity Games al seguir este enlace. En este caso recibirás el código del juego ‘Pirates: all aboard!’ en tu correo (recuerda revisar la carpeta de spam), solo canjéalo y listo. El juego de regalo por la suscripción solo está disponible para Estados Unidos, así que atento con eso.

Tercero, el estudio recomienda que hagas todo el proceso desde tu Nintendo Switch, aunque no es una condición obligatoria porque puedes hacerlo desde tu PC o móvil. Con esto te evitarás posibles problemas al reclamar los títulos, así que tómalo en cuenta.

Cómo reclamar los 7 juegos gratis de No Gravity para la Nintendo Switch en su promo ‘Chills and thrills’

Una vez cumplas con lo anterior, ya estás listo para entrar en la promoción ‘Chills and thrills’ y reclamar los 7 juegos gratis. ¿Qué debes hacer para obtenerlos? Solamente esto:

Entra a la web de No Gravity todos los días del 25 al 31 de octubre de 2023 y pulsa la imagen del juego diario para ser redirigido a la Nintendo eShop y poder descargarlo por 0 €.

Tienes que hacer esto los siete días seguidos, manteniendo la racha. ¿La razón? Porque en caso de no reclamar alguno de los juegos, tampoco podrás obtener los siguientes. La racha debes mantenerla, así que atento que cada juego gratis estará disponible por 24 horas.

Ahora bien, No Graviy Games te da una segunda oportunidad por si llegas a fallar, pero debes pasar por caja. En caso de perder la racha, al día siguiente podrás comprar el juego del día anterior con descuento para así recuperarla.

Y si te preguntas “¿cuáles son los títulos que están regalando?”, debemos decirte que no han sido revelados. Sin embargo, como es una promoción por Halloween probablemente estén todos o algunos de los juegos de terror de este estudio: Apparition, Connection Haunted, Dream Alone, Body of Evidence, Creepy Tale o Creepy Tale 2.