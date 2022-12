La Nintendo Switch es sin lugar a dudas una de las mejores consolas portátiles del mercado y en calidad / precio la verdad es que no está nada mal. Eso sí, sus juegos son bastante caros, lo que limita a la mayoría a ampliar su colección de juegos en esta plataforma. Sin embargo, en esta Navidad podrás añadir hasta 13 juegos de Nintendo Switch a tu biblioteca a coste 0 €. ¿Cómo? Con la promoción navideña de la empresa de videojuegos polaca No Gravity Games.

Del 5 al 16 de diciembre de 2022, No Gravity Games te regalará un total de 12 juegos para tu Nintendo Switch más uno extra que puedes reclamar ahora mismo. A continuación, te contamos todo lo que debes hacer para conseguir este lote de juegos gratis para Switch.

Cómo conseguir 13 juegos de Nintendo Switch gratis por Navidad 2022

Primeramente, debes saber que esta promoción solo es válida para cuentas de Nintendo de Estados Unidos, Canadá y México, pero eso no es una limitante. Si tu cuenta es de España u otro país, puedes cambiarla momentáneamente a una de Norte América solo para reclamar los juegos desde este enlace. Una vez que te hayas asegurado de que cuenta de Nintendo es de NA., sigue estos pasos para conseguir los 13 juegos gratis de No Gravity Games:

Para conseguir el primer juego de la oferta, Pirate: All Aboard! , presiona el siguiente enlace para suscribirte con tu correo al boletín de la compañía. Es posible que tu navegador diga que la web es insegura, pero ya hemos verificado que no tiene nada de malo.

, presiona el siguiente enlace para suscribirte con tu correo al boletín de la compañía. Es posible que tu navegador diga que la web es insegura, pero ya hemos verificado que no tiene nada de malo. El código para canjear el primer juego llegará a tu correo en las próximas 24 horas .

. Para reclamar los doce juegos gratuitos tendrás que hacer lo siguiente: Desde el 5 diciembre hasta el 16 de diciembre tendrás que entrar en la web de No Gravity Games para conseguir tu juego gratis del día. Solo tendrás que pulsar la imagen del juego y luego podrás recibirlo a coste 0 €. Si no reclamas el juego de un día, no podrás reclamar los juegos gratis de los días siguientes . Debes mantener la racha para poder conseguir todos los juegos totalmente gratis. En caso de perder la racha, puedes comprar el juego del día que no reclamaste para recuperar la racha. No Gravity Games ha puesto todos los juegos de la promoción en oferta para que no tengas que pagar el precio completo de los juegos para recuperar la racha.



Al momento de escribir este artículo, los únicos juegos confirmados son EXORDER, Graviter y Creepy Tale. Como verás, todos los juegos que conseguirás en esta promoción son títulos indie que no suelen ser muy caros, aunque eso no quita que algunos de ellos puedan ser muy divertidos. Después de todo, son gratis, así que no pierdes nada con reclamarlos y probarlos.