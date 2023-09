Xiaomi, la reconocida marca de smartphones, lleva a cabo un proceso de diseño riguroso antes de lanzar sus dispositivos al mercado, asegurando la entrega del mejor producto al consumidor. Recientemente, Longcheer, un destacado proveedor mundial de dispositivos inteligentes que ha colaborado en algunos de los móviles más populares de Xiaomi, ha desvelado 6 diseños que fueron propuestos a Xiaomi, pero que nunca llegaron a ver la luz.

Estos 6 dispositivos que nunca fueron lanzados por la marca no son extravagantes, ya que no son renders creados por fans, sino opciones viables presentadas por un estudio de diseño profesional. En la galería de imágenes que se ha revelado, se pueden reconocer fácilmente variantes de dispositivos que Xiaomi ha lanzado anteriormente.

6 diseños de Xiaomi que nunca vieron la luz se filtran en la web oficial

Antes de que los diseños de un móvil inteligente sean oficiales, pasan por un largo proceso de exploración. Normalmente, estos diseños iniciales nunca se hacen públicos, pero a veces los fabricantes permiten echar un vistazo a lo que podría haber sido. Este es precisamente el caso de estos 6 dispositivos que nunca llegaron a ser lanzados por Xiaomi.

Estos prototipos podrían haberse convertido en terminales reales, pero algunas personas dentro de la compañía tomaron la decisión de descartarlos. Aún se desconocen las causas por las que no se lanzaron estos dispositivos. Es posible que Xiaomi haya decidido que los diseños no eran lo suficientemente innovadores o que no cumplían con sus estándares de calidad.

Los prototipos de Xiaomi muestran diseños innovadores

Estos diseños son diferentes a los que estamos acostumbrados, y Longcheer, el fabricante de algunos teléfonos Xiaomi, muestra en su sitio web una variedad de opciones. El diseño más curioso de todos es aquel que copia la doble cámara diagonal que Apple presentó con el iPhone 13. Es posible que Xiaomi haya considerado basarse en este diseño, pero finalmente optaron por algo completamente diferente.

En los demás casos, las variantes son pequeñas y muestran ciertos detalles que Xiaomi decidió rechazar. Por ejemplo, en el caso del módulo de cámaras del Redmi Note 10 Pro, se prefirió que el sensor principal no sobresaliera más que el resto. Esto puede deberse a que Xiaomi quería que el teléfono fuera más delgado y ligero, o porque creía que un módulo de cámaras más plano sería más resistente a los golpes.

Los prototipos de dispositivos producidos por Longcheer llevan la etiqueta “Diseñado por Xiaomi”. Es probable que estos modelos hayan sido creados por diseñadores exclusivos de la marca, pero lo que sí sabemos con certeza es que Xiaomi supervisó personalmente el proceso para garantizar que los dispositivos cumplieran con sus altos estándares antes de su lanzamiento.

Los prototipos de Xiaomi son una ventana a la fase de diseño de los dispositivos de la marca. Pero, si estás interesado en adquirir un móvil de Xiaomi que ya está en el mercado, échale un vistazo a los 7 mejores dispositivos que puedes comprar en 2023.