Siguen pasando los años y Xiaomi continúa haciendo las cosas bastante bien. Sí, puede que con el precio de los Xiaomi 13 y 13 Pro se les fuese un poco la mano. Sin embargo, en su catálogo hay muchos dispositivos que son verdaderas joyas ocultas con características fabulosas y precios fantásticos.

Estos son justamente los que buscaremos hoy, pues nos sumergimos en la oferta de dispositivos que Xiaomi tiene actualmente en el mercado. ¿Qué es lo que encontramos? Los siete mejores móviles Xiaomi en calidad y precio de 2023. No fue una tarea sencilla elegir solo siete, ya que algunos se solapan con otras grandes alternativas, pero aquí te los dejamos y note decepcionarán.

POCO M5: por 150 € no podrás comprar nada tan completo como este móvil

Empezamos esta lista con una móvil increíblemente económico y el mejor dispositivo de gama baja que puedes comprar en 2023. El POCO M5 cuesta apenas 150 euros, pero tiene el hardware de un smartphone de 200 euros o más en otras marcas.

¿Las pruebas? Pantalla de 90 Hz, un procesador que rinde bien para cualquier tarea básica, triple cámara trasera con un sensor principal de 50 MP y batería de 5000 mAh. Sí, carece de conectividad 5G, pues solo se queda en 4G LTE, pero es imposible pedirle más a un precio tan bajo. Lo repetimos sin temor a equivocarnos: es el mejor teléfono de gama baja que puedes comprar actualmente. Esta es su ficha:

Pantalla IPS de 6,58” con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz .

. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica Mali-G57 MC2.

con gráfica Mali-G57 MC2. 4 / 6 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 (ampliable).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 (ampliable). Triple cámara trasera de 50 MP + 2 MP + 2 MP .

. Cámara frontal de 5 MP.

Batería de 5000 mAh con carga de 18 W.

con carga de 18 W. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 13 for POCO (actualizable a Android 13).

bajo MIUI 13 for POCO (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G , Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarrojos y USB C.

, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarrojos y USB C. Extras: lector de huellas lateral, radio FM y conector de audio de 3,5 mm.

POCO M4 Pro 5G: una entrada triunfal a la gama media y a la conectividad 5G por 200 euros

Con el 5G en pleno auge global es un hecho que todos queremos subirnos al carro. Sin embargo, hacerlo no tiende a ser una opción económica, a menos que te cruces con el POCO M4 Pro 5G. Este smartphone cuesta poco más de 200 euros actualmente y su conectividad 5G solo es la punta del iceberg.

¿Por qué lo decimos? Porque es un dispositivo realmente completo y con una potencia suficiente para realizar cualquier tarea. De hecho, hasta puedes echarte algunas partidas de tu juego favorito con tus amigos en cualquier momento. Su rendimiento es bastante similar al del siguiente teléfono de esta lista, que no es poca cosa porque le lleva 100 euros de diferencia.

¿Tiene alguna pega? Quizás que lleva dos cámaras traseras, pero no creemos que le haga falta teniendo sensores de 50 MP y 8 MP. Al final, meter una tercera cámara termina subiendo el precio y muchas veces es un sensor casi de juguete. Tomando en cuenta eso, mejor quedarse con lo necesario y un precio rompedor. Estas son las especificaciones del POCO M4 Pro 5G:

Pantalla IPS de 6,6” con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz .

. Procesador MediaTek Dimensity 810 con gráfica Mali-G57 MC2.

con gráfica Mali-G57 MC2. 4 / 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2 (ampliable).

y 64 / 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2 (ampliable). Doble cámara trasera de 50 MP + 8 MP .

. Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 5000 mAh c on carga rápida de 33 W.

on carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 13 for POCO (actualizable a Android 13).

bajo MIUI 13 for POCO (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.1, GPS, NFC, infrarrojos y USB C.

, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, infrarrojos y USB C. Extras: altavoces estéreo, lector de huellas lateral, radio FM, conector de audio de 3,5 mm y protección IP53.

Redmi Note 12 5G: un móvil de gama media por menos de 300 euros y con mucho para dar

Los POCO pueden estarles comiendo terreno, pero que la serie Redmi Note sea la más vendida en la historia de Xiaomi tiene una explicación: son teléfonos fiables, de buen rendimiento y precios excelentes. Año tras año lo dejan en evidencia y los Redmi Note 12 no son la excepción.

El modelo base con 5G es un móvil muy capaz, ya que su Snapdragon 4 Gen 1 se comporta muy bien en cualquier escenario y tiene un consumo bajísimo. Aparte, sus cámaras traseras de 48 MP + 8 MP + 2 MP son excelentes para su precio, tal como la pantalla AMOLED de 120 Hz y brillo de 1200 nits. De hecho, bien podría ser un panel de un terminal bastante más costoso. Esta es la ficha del Redmi Note 12 5G:

Pantalla AMOLED de 6,67” con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1200 nits.

y brillo máximo de 1200 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 con gráfica Adreno 619.

con gráfica Adreno 619. 4 / 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Triple cámara trasera de 48 MP + 8 MP + 2 MP .

. Cámara frontal de 13 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 W.

con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 13 (actualizable a Android 13).

bajo MIUI 13 (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.1, GPS, NFC, infrarrojos y USB C.

, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, infrarrojos y USB C. Extras: altavoz Hi-Res, lector de huellas lateral, conector de audio de 3,5 mm y protección IP53.

POCO X4 GT: ¿400 euros por un móvil que compite en potencia con los grandes? ¡Xiaomi lo tiene!

Con un registro en AnTuTu de más 824.000 puntos, el POCO X4 GT es un móvil que se codea con los niños grandes del mercado. Su precio de 400 euros es el de un gama media en toda regla, pero su chip MediaTek Dimensity 8100 es de gama alta. Además, lo acompañan 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento, una combinación que puede resultar mortal para sus rivales.

Y no teniendo suficiente con esto, su pantalla funciona a 144 Hz, una velocidad trepidante para jugar como todo un profesional. ¿Quieres más? Súmale altavoces estéreo con sonido Hi-Res, batería de 5080 mAh (la mayor de esta lista) y una cámara principal de 64 MP. ¿El resultado? Una bestia a la que muchos temen, pero seguro tú adorarás.

Puedes encontrar el POCO X4 GT de 8 GB + 256 GB en Amazon desde 405 euros. Esta es su ficha:

Pantalla IPS de 6,6” con resolución Full HD+, refresco de 144 Hz, Dolby Vision y HDR10 .

. Procesador MediaTek Dimensity 8100 con gráfica Mali-G610 MC6.

con gráfica Mali-G610 MC6. 8 GB de RAM LPPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Triple cámara trasera de 64 MP + 8 MP + 2 MP .

. Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 5080 mAh con carga rápida de 67 W .

. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 13 for POCO (actualizable a Android 13).

bajo MIUI 13 for POCO (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarrojos y USB C.

, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarrojos y USB C. Extras: altavoces estéreo Hi-Res, conector de audio de 3,5 mm y lector de huellas lateral.

Redmi Note 12 Pro+: el gama media más completo de Xiaomi tiene cámara de 200 MP

Con permiso del modelo Turbo exclusivo de China, el Redmi Note 12 Pro+ es el móvil de gama media más genial que Xiaomi tiene en el mercado. Su cámara de 200 MP es su principal atractivo, pues el sensor Samsung HM6 no te dejará indiferente con su excelente calidad fotográfica y de grabación. De hecho, es de lo mejor que puedes encontrar por este precio.

Pero esto no es lo único, pues su carga rápida de 120 W puede llevar a su batería de 0 a 100% en 19 minutos. Su pantalla OLED de 120 Hz con HDR10+ y Dolby Vision también es muy buena, tiene un gran diseño y de rendimiento no va mal. ¿Cuánto cuesta esta preciosidad? Puedes conseguirlo en Amazon desde 454 euros. Te dejamos su ficha:

Pantalla OLED de 6,67” con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz , HDR10+ y Dolby Vision.

, HDR10+ y Dolby Vision. Procesador MediaTek Dimensity 1080 con gráfica Mali-G68 MC4.

con gráfica Mali-G68 MC4. 8 / 12 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2.

y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Triple cámara trasera de 200 MP + 8 MP + 2 MP .

. Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 120 W .

. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 13 (actualizable a Android 13).

bajo MIUI 13 (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarrojos y USB C.

, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarrojos y USB C. Extras: altavoces estéreo Hi-Res con Dolby Atmos, lector de huellas lateral, conector de audio de 3,5 mm y protección IP53.

POCO F4 GT: un móvil con corazón gamer y un precio que te parecerá una locura total

El POCO F4 GT puede pasar como un móvil común, pero entre su hardware alberga un potentísimo Snapdragon 8 Gen 1, capaz de destrozar cualquier juego que le pongas enfrente.

Aparte, lleva un panel AMOLED de 120 Hz que te promete una calidad de imagen brutal, así como cuatro altavoces estéreo optimizados por JBL para un sonido bestial. ¿Quieres más? En su estética «común» esconde dos gatillos laterales para jugar, algo prácticamente exclusivo de los móviles para gamers.

¿Lo mejor de todo? Cuesta la ridícula cifra de 526 € en su versión de 8 GB + 128 GB, un chollo en toda regla. Te dejamos sus especificaciones resumidas:

Pantalla AMOLED de 6,67” con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+.

y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730.

con gráfica Adreno 730. 8 / 12 GB de RAM LPPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Triple cámara trasera de 64 MP + 8 MP + 2 MP .

. Cámara frontal de 20 MP.

Batería de 4700 mAh con carga rápida de 120 W .

. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 13 for POCO (actualizable a Android 13).

bajo MIUI 13 for POCO (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarrojos y USB C.

5G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarrojos y USB C. Extras: cuatro altavoces estéreo Hi-Res optimizados por JBL, lector de huellas lateral y gatillos de juego laterales.

Xiaomi 12T Pro: potencia y cámaras alucinantes a precio de saldo

¿Te gustaron los dos teléfonos anteriores? El móvil que cierra esta lista lo hace con broche de oro, pues tiene lo mejor de ambos mundos. Hablamos del Xiaomi 12T Pro, el primer móvil de la compañía china con cámara de 200 MP (y uno de los mejores de su clase). ¿En qué se traduce esto? En un rendimiento excepcional tanto al tomar fotos como al graba vídeos.

No obstante, no es la única genialidad que encontrarás en el 12T Pro. También tiene la mejor potencia de esta lista gracias a su Snapdragon 8+ Gen 1, su pantalla es excelente, tiene altavoces Hi-Res optimizados por Harman Kardon y su precio no te lo vas a creer. ¿De cuánto estamos hablando? Apenas 632 € para un terminal que le envidia muy poco a buques insignia más recientes y mucho más caros. Honestamente, no podrás comprar algo mejor por este precio dentro del catálogo de Xiaomi. Estas son sus especificaciones resumidas:

Pantalla AMOLED de 6,67” con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz , Dolby Vision y HDR10+.

, Dolby Vision y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730.

con gráfica Adreno 730. 8 / 12 GB de RAM LPPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Triple cámara trasera de 200 MP + 8 MP + 2 MP .

. Cámara frontal de 20 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 120 W .

. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 13 (actualizable a Android 13).

bajo MIUI 13 (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarrojos y USB C.

, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarrojos y USB C. Extras: altavoces estéreo Hi-Res optimizados por Harman Kardon, protección IP53 y lector de huellas óptico.

Por cierto, si bien listamos los 7 mejores móviles de Xiaomi que puedes comprar en 2023, hay algunos adicionales a los que deberías echarles un ojo. ¿Por qué? Porque son tan geniales como los de esta lista, pero se quedaron por fuera por el límite del artículo. Son estos: