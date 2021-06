ARCore (también conocida como Google Play Services for AR) es la plataforma de realidad aumentada de Google y al mismo tiempo una certificación que la compañía le entrega a ciertos móviles. ¿Con qué finalidad? Asegurar que esos dispositivos son totalmente compatibles con aplicaciones y juegos de realidad aumentada (RA) como Pokémon GO, los animales 3D de Google y más.

Originalmente la lista de smartphones compatibles con ARCore era bastante limitada, pero poco a poco ha ido creciendo. La última actualización de ARCore certificó a un montón de móviles Xiaomi y ahora se suman más. Google anunció que 30 nuevos móviles ahora soportan ARCore y nosotros te mostramos la lista.

Google certifica ARCore para varios móviles de OnePlus, Xiaomi, Samsung y más

Diferente a otros lotes de dispositivos certificados, en esta oportunidad Google decidió lanzar una lista que mezcla smartphones y tablets de 16 fabricantes distintos. En ella encontrarás algunos móviles de Xiaomi, los nuevos OnePlus 9, varios Samsung Galaxy y más. Te dejamos el listado de móviles y tablets que ahora serán compatibles con ARCore de Google:

¿Cómo saber si tu móvil es compatible con ARCore?

¿Esperabas conseguir tu nuevo móvil en la lista, pero no lo viste? No te preocupes, porque Google lleva un registro de todos los dispositivos con certificación para ARCore en su página web. ¿Cómo puedes llegar hasta ese registro? Así:

Sigue el enlace a la lista de dispositivos compatibles con ARCore de Google. Presiona “F3” o “Control + F” para activar la barra de búsqueda de tu navegador. Escribe el nombre de tu dispositivo para ver si está en la lista.

¿No lo encuentras? Entonces es porque tu móvil no está certificado oficialmente por Google para soportar ARCore. Sin embargo, siempre puedes instalar esta característica en tu dispositivo, aunque Google no lo quiera. ¿Cómo? Siguiendo nuestro tutorial para instalar ARCore en móviles no compatibles.