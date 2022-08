En América Latina y Estados Unidos, Roku es una de las marcas de dispositivos para ver contenido en streaming preferida de los usuarios. Sus sticks y TV Box son una de las opciones más económicas para convertir cualquier televisor en inteligente con aplicaciones como Netflix, YouTube y Disney+. Incluso, puedes ver Star+ en tu Smart TV con Roku. Y si quieres disfrutar de contenido gratis, Roku ofrece a todos sus usuarios la plataforma The Roku Channel que incluye muchísimas películas y series gratis.

The Roku Channel ha estado disponible desde 2017 y en los últimos años ha añadido más y más contenido gratuito con monetización basada en anuncios. A través de su portal oficial, Roku anunció que han agregado a la plataforma 14 nuevos canales de televisión lineales, siendo la mayoría de ellos canales de noticias de distintas regiones de EE.UU., aunque también hay nuevos canales para niños y contenido made in Latinoamérica.

Los 14 nuevos canales gratis que llegan a las teles con Roku

Estos son todos los canales de televisión nuevos que ha añadido Roku recientemente y que podrás ver gratis en streaming:

BBC Kids : es un canal con contenido educativo y de entretenimiento para los más pequeños de la casa.

: es un canal con contenido educativo y de entretenimiento para los más pequeños de la casa. BOUNCE XL : este canal fue creado específicamente para el público afroamericano de Estados Unidos, por lo que cuenta con contenido afín a este grupo social con una programación original y especiales, que incluye comedias, dramas y más.

: este canal fue creado específicamente para el público afroamericano de Estados Unidos, por lo que cuenta con contenido afín a este grupo social con una programación original y especiales, que incluye comedias, dramas y más. Cheaters : si te gusta ver cómo las personas que engañaron a sus parejas son captadas en cámara, este canal te encantará. Emite programas donde las personas contratan a equipos de cámaras ocultas para espiar a sus parejas y reunir pruebas incriminatorias.

: si te gusta ver cómo las personas que engañaron a sus parejas son captadas en cámara, este canal te encantará. Emite programas donde las personas contratan a equipos de cámaras ocultas para espiar a sus parejas y reunir pruebas incriminatorias. Cine EstrellaTV : este canal lo podrás encontrar en la categoría «Español Latino» de Roku Channel, pues está 100% en español. En Cine EstrellaTV verás lo mejor del cine latino para los aficionados las 24 horas.

: este canal lo podrás encontrar en la categoría «Español Latino» de Roku Channel, pues está 100% en español. En Cine EstrellaTV verás lo mejor del cine latino para los aficionados las 24 horas. Court TV : se trata de un canal que emite mini-documentales de crímenes reales, así como reportajes jurídicos en directo y en profundidad de los juicios más interesantes del país. Además, la cadena ofrece atractivos especiales y series de crímenes reales.

: se trata de un canal que emite mini-documentales de crímenes reales, así como reportajes jurídicos en directo y en profundidad de los juicios más interesantes del país. Además, la cadena ofrece atractivos especiales y series de crímenes reales. Grit Xtra :s el hogar de tus héroes de acción favoritos. Presenta la clásica historia americana en sus icónicas películas y series del Oeste.

:s el hogar de tus héroes de acción favoritos. Presenta la clásica historia americana en sus icónicas películas y series del Oeste. Ion : aquí podrás ver una colección de los dramas más vistos de la televisión, tales como Law and Order: SVU, NCIS, Chicago P.D. y otros.

: aquí podrás ver una colección de los dramas más vistos de la televisión, tales como Law and Order: SVU, NCIS, Chicago P.D. y otros. Ion Mystery : como el anterior, pero dedicado a la investigación criminal, docuseries de la vida real y programas originales exclusivos.

: como el anterior, pero dedicado a la investigación criminal, docuseries de la vida real y programas originales exclusivos. Ion Plus : ofrece más variedad de contenido las 24 horas al día, 7 días a la semana, con series de éxito y los mejores dramas.

: ofrece más variedad de contenido las 24 horas al día, 7 días a la semana, con series de éxito y los mejores dramas. NBC Boston News : para ver las últimas noticias locales (si vives en Boston), actualizaciones de última hora, previsión del tiempo y eventos en directo en el área de Boston.

: para ver las últimas noticias locales (si vives en Boston), actualizaciones de última hora, previsión del tiempo y eventos en directo en el área de Boston. LX News : el canal de cobertura de noticias en vivo que examina los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo.

: el canal de cobertura de noticias en vivo que examina los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. NBC San Diego News : para los habitantes de San Diego que quieren enterarse de las últimas noticias locales, actualizaciones de última hora, previsión del tiempo y sucesos en directo en su territorio.

: para los habitantes de San Diego que quieren enterarse de las últimas noticias locales, actualizaciones de última hora, previsión del tiempo y sucesos en directo en su territorio. NBC San Francisco Bay Area News : si estás en el área de la Bahía, este es el canal que necesitas ver para enterarte de las últimas noticias.

: si estás en el área de la Bahía, este es el canal que necesitas ver para enterarte de las últimas noticias. Canal Roku Westerns: las historias más salvajes del Oeste están aquí. Tanto si eres un aficionado a las películas del Oeste o westerns, como si acabas de empezar a verlas, disfrutarás de esta selección de películas clásicas y modernas del Oeste.

Si solo quieres saber qué canales de televisión gratis tiene Roku en español, pincha el siguiente enlace:

Y por si te lo preguntas, no es posible ver los canales gratis de Roku en un televisor con Android TV (salvo que lo envíes desde tu móvil vía Chromecast). Y es que, lastimosamente, no existe un APK de The Roku Channels para Android TV, pues se trata de una plataforma exclusiva de los dispositivos Roku. Además, ten en cuenta que Roku Channels es un beneficio exclusivo de los usuarios de Roku en Estados Unidos.

