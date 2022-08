Si eres usuario de Roku sabrás que esta es una excelente opción para poder disfrutar de múltiples servicios de streaming en tu SmartTV. Sin embargo, no todas las plataformas están disponibles, como por ejemplo Star Plus, aun así tenemos un pequeño truco para que puedas ver Star Plus desde tu Roku TV.

¿Star Plus está disponible en Roku?

La respuesta corta es no, aún no existe una aplicación dentro de los sistemas Roku que te permita acceder a tu cuenta de Star Plus, de la misma forma que hay opciones para ver Netflix, HBO Max, o Disney Plus.

Es por eso que aquí te traemos una alternativa para que puedas entrar en tu cuenta de Star Plus usando tu Roku TV y tu móvil. El proceso es bastante sencillo y lo único que necesitas para llevarlo a cabo es tu sistema Roku, previamente instalado y conectado a tu TV, y un móvil relativamente reciente.

El móvil puede funcionar con un sistema operativo Android o con sistema operativo iOS, ambas opciones son válidas y funcionales.

¿Cómo ver Star Plus en mi Roku TV?

Para empezar a disfrutar del amplio contenido de Star Plus en tu Roku TV tendrás que realizar estos pasos al pie de la letra:

Enciende tu TV y ve al menú principal de Roku para entrar en la sección de Configuración .

. Una vez allí, dirígete a la opción de AirPlay y HomeKit .

. Habilita la opción de Airplay.

de Airplay. Ve a tu móvil con Android, baja la cortina de funciones y allí podrás encontrar la opción Emitir, Smartview o Screen mirror . El nombre de estas opciones varía dependiendo de la marca del móvil, pero todas funcionan para el mismo objetivo.

. El nombre de estas opciones varía dependiendo de la marca del móvil, pero todas funcionan para el mismo objetivo. Entra en esta opción para emitir tu pantalla y selecciona tu sistema Roku en la lista de dispositivos , recuerda que tanto tu móvil como el Roku deben estar conectados a la misma red de WiFi.

, recuerda que tanto tu móvil como el Roku deben estar conectados a la misma red de WiFi. Ahora ya puedes entrar en Star Plus desde tu móvil y se verá directamente en tu TV.

No te preocupes porque solo se vea en vertical, ya que una vez que reproduzcas cualquier serie o película se pondrá automáticamente en pantalla horizontal. Y si quieres hacer este mismo proceso con un iPhone, es exactamente igual, la única diferencia es que iOS ofrece la opción de Duplicar pantalla para emitir lo que se ve en tu móvil.

Eso es todo. Esperamos que haya sido de utilidad para ti y que ahora ya puedas gozar de magníficas series como Los Simpson, How I met your mother, y muchas más de Star Plus en la pantalla de tu Roku TV. Nos despedimos y si tienes alguna duda del proceso, no dudes en dejarla en la sección de comentarios.