En abril de este año, te mostramos la lista de los 70 móviles Xiaomi que ya no tienen soporte oficial. Y en esta ocasión, lastimosamente, venimos a sumar 10 dispositivos más a la lista. Algunos de ellos, como los Redmi Note 7 y Note 7 Pro, ya sabíamos que estaban a punto de quedarse sin soporte, pero otros son toda una sorpresa porque no han cumplido ni 4 años en el mercado.

Si tienes una móvil o tablet Xiaomi de hace 3 años o más, deberías echar un vistazo a la siguiente lista de los 10 dispositivos de la marca china que se acaban de quedar sin soporte oficial, porque es posible que el tuyo esté en la lista. Sin más preámbulos, vamos allá…

Xiaomi deja sin soporte oficial a estos 10 móviles y tablets

Aquí tienes el listado completo de móviles y tablets Xiaomi que a partir de este momento no tienen soporte oficial:

Xiaomi Mi Pad 4 Plus

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi K20

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi 7

Redmi Y3

¿Qué consecuencias tiene quedarse sin soporte oficial? Pues que tu dispositivo ya no recibirá más actualizaciones; ni de sistema, ni de seguridad. Aquí tenemos un artículo donde explicamos más a fondo si es seguro usar un teléfono que ya no recibe actualizaciones de seguridad. Desde ya te decimos que seguro no es del todo, pero tu smartphone seguirá funcional por muchos años más si tomas algunas medidas de seguridad básicas.

¿Cómo seguir actualizando tu móvil si Xiaomi ya no lo hará?

Ahora que Xiaomi ha dejado de brindar soporte a tu dispositivo, lo único que puedes hacer para mantenerlo actualizado es usar ROMs personalizadas. En este artículo te explicamos cómo actualizar tu Android si el fabricante no lo hará más. Si no te gusta hacer este tipo de procedimientos que requieren cierto conocimiento de algunas herramientas avanzadas de Android, no te queda de otra que comprar un Xiaomi con soporte oficial.

Por cierto, te recomendamos echar un vistazo al enlace que está al final de este artículo para ver la lista actualizada de dispositivos Xiaomi sin soporte oficial. Sin más que añadir, esperamos que esta información te haya resultado útil.

Más información | Xiaomi Security Center