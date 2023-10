Los últimos móviles de gama alta de Xiaomi y Apple ya están disponibles en el mercado. Así es, en este mes de septiembre han coincidido los lanzamientos de los iPhone 15 y Xiaomi 13T Pro, dos de los mejores gama alta de 2023 que han llegado con precios muy similares… ¿Cuál es mejor comprar? Pues, si tienes problemas para decidirte entre este par de móviles, te invitamos a que nos acompañes en esta comparativa a fondo del Xiaomi 13T Pro vs. iPhone 15.

Tabla comparativa de los Xiaomi 13T Pro y iPhone 15

Tanto el Xiaomi 13T Pro como el iPhone 15 son móviles topes de gama que traen especificaciones de lujo y la última tecnología del mercado en cada uno de sus apartados. De hecho, tienen muchas similitudes en cuanto a rendimiento, conectividad y en otras características. Aquí abajo te dejamos una ficha técnica en la que puedes comparar cada una de sus especificaciones:

Especificaciones Xiaomi 13T Pro iPhone 15 Dimensiones y peso 162,2 x 75,7 x 8,62 mm. Pesa 200 gramos. 147,6 x 71,6 x 7,8 mm y

171 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2712 x 1220 píxeles) con panel AMOLED, 446 ppi, relación de aspecto 20:9, tasa de refresco adaptativa de 30 a 144 Hz, frecuencia de muestreo táctil de hasta 480 Hz, gama de colores DCI-P3, brillo típico de 1200 nits y máximo de 2600 nits, atenuación de PWM de 2880 Hz, HDR10+, HDR10 y protección Corning Gorilla Glass 5. 6,1″ Full HD+ (2556 x 1179 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, 460 ppp, tasa de refresco de 60 Hz, gama de colores DCI-P3, brillo típico de 1000 nits y máximo de 2000 nits, HDR, True-Tone, Haptic Touch, Dynamic Island y protección Ceramic Shield. Procesador MediaTek Dimensity 9200+ de 4 nm con gráfica ARM Immortalis G-715 MC11. Apple A16 Bionic de 4 nm con gráfica de 5 núcleos. RAM 12 GB o 16 GB en formato LPDDR5X. No especificada. Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB en formato UFS 4.0. 128 GB, 256 GB o 512 GB. Cámara Trasera Triple:

Principal de 50 MP (Sony IMX707) con apertura de ƒ/1.9, OIS, lente de 7P, tamaño de píxel 1,22 μm y longitud focal de 24 mm.

Teleobjetivo de 50 MP (OV50D) con ƒ/1.9, lente 5P, tamaño de píxel 0,61 μm, longitud focal de 50 mm y zoom óptico de 2x y digital 20x.

Ultra gran angular de 12 MP con ƒ/2.2, lente 5P y longitud focal de 15 mm.

Lentes firmadas por Leica (tecnología LEICA VARIO-SUMMICRON).

Graba 8K a 24 FPS y 4K a 60 FPS. Dual:

Principal de 48 MP con apertura de ƒ/1.6 y OIS, tamaño de píxel 1,0 μm y longitud focal de 26 mm, zoom óptico de 2x y digital de 10x.

Ultra gran angular de 12 MP con apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120°.Graba en 4K a 60 FPS con HDR. Cámara Frontal 20 MP con ƒ/2.2.

Graba hasta en 1080p a 30 FPS. 12 MP con ƒ/1.9. TrueDepth.

Graba hasta en 4K a 60 FPS. Conectividad USB C, Dual SIM 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS, NavIC, infrarrojos, altavoces duales con Dolby Atmos, certificación IP68, motor de vibración lineal de eje X, sensor de huellas en pantalla y sistema de refrigeración LiquidCool Technology. USB-C, Doble SIM 5G, Emergencia SOS vía satélite (solo en EE. UU.), WiFi 6, Bluetooth 5.3, chip UWB Gen 2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, altavoces duales con Dolby Atmos, Face ID, detección de accidentes y certificación IP68. Batería 5000 mAh con carga rápida de 120 W (al 100% en 19 minutos). No especifica. Carga rápida 20 W, carga inalámbrica de 7,5 W y carga MagSafe 15 W. Sistema operativo MIUI 14 basado en Android 13. iOS 17. Precio Desde 910 €. Desde 959 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

En pantalla, el Xiaomi 13T Pro es muy superior gracias a su panel AMOLED ultrabrillante que va a 144 Hz

Los teléfonos de Apple siempre han tenido de las mejores pantallas del mercado y el nuevo iPhone 15 no es la excepción. Este trae un panel OLED de 6,1 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz. Además, ofrece un brillo típico de 1000 nits, logrando alcanzar un pico máximo de 2000 nits. Y aunque es una gran pantalla, la realidad es que la del Xiaomi es mucho mejor.

El Xiaomi 13T Pro viene con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas que cuenta con una frecuencia de muestreo táctil de 480 Hz y de tasa de refresco adaptativa que va de 30 Hz a 144 Hz. Y en cuanto a brillo, tiene un valor típico de 1200 nits, pudiendo alcanzar un pico máximo de 2600 nits… ¿En qué se parecen? En que ambas son compatibles con las mejores tecnologías de rango dinámico: HDR, HDR10 y Dolby Vision.

¿Algo a favor de la pantalla del iPhone 15? Pues que trae la nueva función estrella de Apple, la Dynamic Island, que en esta generación sí está disponible en el modelo básico (a diferencia de la serie iPhone 14). Y según Apple, su vidrio protector Ceramic Shield es más resistente a caídas y rayaduras que el Gorilla Glass de los Android, lo cual es dudoso, ya que ambos cristales son fabricados por la misma empresa: Corning.

En rendimiento están bastante igualados con una ligera ventaja para el Xiaomi que trae un avanzado sistema de refrigeración

Lamentablemente, el iPhone 15 no trae el nuevo procesador A17 Pro, dado que este es exclusivo de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. En su lugar, usa el A16 Bionic, es decir, el chipset para móviles de Apple de 2022. Por su parte, el Xiaomi 13T Pro lleva bajo el capó el Dimensity 9200+, el procesador estrella de MediaTek para este 2023.

¿Cuál es más potente? Pues la realidad es que este par de procesadores 4 nanómetros tienen un rendimiento similar. De hecho, según AnTuTu (el benchmark más popular de Internet en análisis de móviles y chipsets) el Dimensity 9200+ es un 6 % más potente que el Apple A16 Bionic. Sin embargo, hay que mencionar que esta mínima ventaja no hace gran diferencia.

Ahora bien, hay otra cosa a favor del rendimiento del Xiaomi 13T Pro. Y es que este móvil viene con un novedoso sistema de enfriamiento (LiquidCool Technology) que combina una cámara de vapor de acero inoxidable de 5000 mm² y múltiples láminas de grafeno que se encargan de disipar el calor para mantener la temperatura durante los periodos de alto rendimiento… ¿El iPhone? Pues sigue siendo de los que más se sobrecalientan.

¿Es la triple cámara de Leica mejor que la consagrada cámara del iPhone?

Si hay un apartado en el que los iPhone siempre se ha destacado, es en fotográfico. No obstante, Xiaomi está haciendo todo lo posible para ponerse al día con la calidad que ofrece la marca de la manzana. Y para ello han colaborado con Leica para la cámara del Xiaomi 13T Pro. Cada una de las lentes que tiene la triple cámara de este móvil están firmadas por la prestigiosa e histórica empresa de ópticas.

A esto hay que sumarle la enriquecida configuración de sensores que tiene la cámara del Xiaomi 13T Pro: un principal de Sony de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 2x y un gran angular de 12 MP. Esto da como resultado una cámara bastante versátil que ofrece un gran rendimiento en múltiples escenarios.

¿Es suficiente para superar la cámara del iPhone? Probablemente no. La triple cámara del iPhone 15 Pro Max ya se posicionó como la segunda mejor del mercado y aunque el modelo básico de la serie no trae el impresionante teleobjetivo de 5x, sí que viene con el sensor principal Sony de 48 MP que se luce en prácticamente cualquier escena.

Por ello, aunque los expertos (DxOMark) aún no han analizado y confrontado las cámaras de estos móviles, es muy probable que el iPhone 15 sea mejor para tomar fotos y hacer vídeos. Pero no te confundas, esto no significa que la cámara del Xiaomi 13T Pro sea mediocre. De hecho, la intervención de Leica y la gran elección de sensores la hacen suficiente para los que no le vayan a dar un uso profesional a la cámara.

En conectividad no sabemos cuál elegir: el iPhone 15 tiene conexión satelital y AirDrop, pero el Xiaomi ofrece mejor WiFi y Bluetooth

No podemos dar un ganador en el apartado de la conectividad. El iPhone 15 trae conexión satelital para emergencias y la segunda generación del chip UWB (banda ultra-ancha). Esta es la tecnología de conexión de campo cercano que está detrás de funciones como AirDrop (transferencia de archivos), Find My (encontrar AirTags, AirPods u otros dispositivos) y Handoff (sincronizar tareas con iPads, MacBook, iMac, etc).

Por otro lado, aunque el Xiaomi 13T Pro no tenga estás tecnologías, hay que decir que viene con versiones más actualizadas de las dos principales tecnologías inalámbricas que usan los móviles: Bluetooth 5.4 y WiFi 7 de tres bandas (Bluetooth 5.3 y WiFi 6 para el iPhone 15), lo que le otorga una ligera ventaja en velocidad y estabilidad de conexión.

Al iPhone 15 le dura más la batería y tiene carga inalámbrica, mientras que el Xiaomi 13T Pro lo humilla en carga rápida con sus 120 W

¿Qué prefieres?… ¿Un móvil que se cargue más rápido o uno al que le dure más la batería? Pues esta es la pregunta que debes hacerte al elegir uno de estos dos móviles. Y es que la autonomía del iPhone 15 garantiza hasta 20 horas de reproducción de vídeo, mientras que la batería del Xiaomi 13T Pro solo da 17 horas de reproducción de vídeo.

Pero en el restablecimiento de la carga la cosa cambia. Mientras que la carga rápida del iPhone 15 tarda 30 minutos en llevar la batería al 50 %, los 120 W del Xiaomi 13T Pro cargan el 100 % de la batería en solo 19 minutos. Lo malo del móvil de la marca china es que solo se puede cargar por cable, mientras que el iPhone tiene carga inalámbrica y carga MagSafe.

Conclusión: son móviles equiparables y la elección entre uno u otro se resume en lo de siempre… Android vs. iOS

Como has podido ver en esta comparativa, los iPhone 15 y Xiaomi 13T Pro son excelentes móviles de gama alta bastante equiparables entre sí. Incluso sus precios de lanzamiento para las versiones disponibles en España son muy parecidos.

Por ello, la elección entre uno y otro pasa por definir en qué bando quieres estar: el de iOS (Face ID, App Store, 6 años de actualización y un ecosistema cerrado que te llevará a usar dispositivos y accesorios de la marca) o Android (biometría por huella, Play Store, tiendas de apps de terceros, APKs, 4 años de soporte y un ecosistema funcional con sistemas operativos y dispositivos de otras marcas).

¿Aún no te decides? Pues es probable que te ayude saber que el iPhone 15 tiene mejor cámara, la función Dynamic Island, conectividad satelital, más batería y carga inalámbrica. Si te interesa hacerte con lo nuevo de Apple, puedes comprarlo en su versión de 128 GB por 959 € usando el botón que dejamos aquí abajo:

Por otro lado, si te convence más el Xiaomi 13T Pro, debes saber que si eliges este móvil estás optando por el que tiene mejor pantalla, sistema de refrigeración, WiFi, Bluetooth, un poco más de rendimiento y carga más rápida. Además, te lo estarás llevando con el doble de almacenamiento (256 GB) por un precio un poco más bajo: 910 €.

Y tú… ¿Con cuál de estos dos móviles te quedas?