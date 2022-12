Tecno Phantom X2 y X2 Pro todas las especificaciones y precios oficiales

Todos sabemos que la escena del mercado Android está dominada por un puñado de marcas desde hace algunos años: Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo y Vivo. Resulta difícil en la actualidad que un nuevo fabricante logre colarse en este grupo, aunque recientemente ha sucedido. Por ejemplo, Carl Pei (creador y ex-CEO de OnePlus) presentó a mediados de 2021 su nueva marca y este año lanzó el Nothing Phone (1), uno de los mejores teléfonos de gama media del año.

Pues bien, hay una marca china que lleva años intentando hacerse un hueco en el mercado y parece que está pronta a lograrlo. Tecno Mobile (que lanzó su primer smartphone en 2017) es un nombre cada vez más respetado en la industria de la telefonía móvil. El fabricante es actualmente el que más teléfonos vende en África y vende mucho más que la mismísima Apple en Rusia.

Hasta ahora, Tecno se había enfocado en lanzar móviles accesibles de gama media y baja para ganar terreno. Pero todo parece indicar que el fabricante ya está listo para dar el salto que hace unos años dio Xiaomi: relegar un poco la relación calidad – precio para apostar por flagships de lujo que lo consagren en el mercado. Así llega los nuevos Phantom X2 y X2 Pro, los buques insignias de Tecno con cámaras innovadoras, pantallas de gama alta y mucha potencia garantizada por lo mejor de MediaTek.

Características de los Tecno Phantom X2 y X2 Pro

Desde hace meses, Tecno está avisando que quiere empezar a competir contra las grandes marcas del mercado. Así llegaron los Pova 4 y 4 Pro, dos móviles baratos con 6000 mAh que son una excelente alternativa de los Redmi Note de Xiaomi. Y ahora, el fabricante chino que hace apenas 5 años presentó su primer smartphone ha lanzado sus flagships más ambiciosos hasta la fecha.

Se trata de los nuevos Tecno Phantom X2 y X2 Pro, un par de móviles que vienen a ser los sucesores de la primera serie Phantom X de 2021 que, siendo honestos, pasó totalmente desapercibida. Este año, la marca no quiere que el lanzamiento de sus nuevos buques insignias pase de manera invertida. Para ello, han renovado la apariencia adoptando un nuevo diseño rompedor y, sobre todo, diferenciador.

Pero el diseño no es lo único atractivo de la serie Phantom X2. Tecno sabe que la cámara es la característica estrella de los gama alta y, así como hace unos días reveló una tecnología que revolucionará la cinematografía móvil, ahora presentó la primera cámara telefoto retráctil del mundo. Así es, si te gusta como las cámaras réflex profesionales sacan y esconden su sensor, pues el Tecno Phantom X2 Pro de seguro te encantará.

Especificaciones Tecno Phantom X2 Tecno Phantom X2 Pro Dimensiones 164,61 x 72,65 x 8,9 mm. 164,61 x 72,65 x 8,9 mm. Pantalla 6,8″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel curvo AMOLED, relación cuerpo – pantalla del 93,5 %, de aspecto 20:9, tasa de refresco de 120 Hz, de muestreo táctil de 360 Hz, gama de colores DCI-P3, notch perforado en el centro de la pantalla y protegido por el cristal Corning Gorilla Glass Victus. 6,8″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel curvo AMOLED, relación cuerpo – pantalla del 93,5 %, de aspecto 20:9, tasa de refresco de 120 Hz, de muestreo táctil de 360 Hz, gama de colores DCI-P3, notch perforado en el centro de la pantalla y protegido por el cristal Corning Gorilla Glass Victus. Procesador MediaTek Dimensity 9000 con gráfica Mali-G710. MediaTek Dimensity 9000 con gráfica Mali-G710. RAM 8 GB en formato LPDDR5. 12 GB en formato LPDDR5. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 3.1. 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Principal de 64 MP con OIS y RGBW + Ultra gran angular de 13 MP + Sensor de profundidad de 2 MP. Flash LED. Principal de 50 MP (ISOCELL GNV) con f/1.9 y PDAF + Telefoto retráctil de 50 MP (ISOCELL JN1) con f/1.5, PDAF y zoom óptico de 2.5x + Ultra gran angular de 13 MP con AF. Flash LED. Cámara Frontal 32 MP. 32 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, GPS, OTG, lector de huellas óptico bajo la pantalla y altavoces duales. La caja incluye una funda de cuero vegano con soporte retráctil. USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, GPS, OTG, lector de huellas óptico bajo la pantalla y altavoces duales. La caja incluye una funda de cuero vegano con soporte retráctil. Batería 5160 mAh con carga rápida de 45 W. 5160 mAh con carga rápida de 45 W. Sistema operativo HiOS 12 basado en Android 12. HiOS 12 basado en Android 12.

Diseño retro, rompedor y amigable con el medio ambiente y una gran pantalla curva AMOLED a 120 Hz

Si quieres triunfar en el mercado de móviles, debes tener un lenguaje de diseño diferenciador. No hace falta ver el logo de las grandes marcas como Apple, Samsung o Xiaomi para reconocer sus terminales, y hasta ahora, la estética de los teléfonos de Tecno no era muy original.

Sin embargo, esto cambia con la llegada de los Tecno Phantom X2. Con una apariencia retro, futurista y un módulo de cámaras central irrepetible, estos flagships se presentan como uno de los visualmente más atractivos de 2022. A esto hay que sumarle que la edición especial Mars Orange es amigable con el medio ambiente.

Su tapa trasera está hecha con fibra renovable fabricada en un 50 % con materiales reciclados y renovables obtenidos de botellas de plásticos recuperadas del océano Índico. Otra de las características de lujo que trae este terminal es su pantalla. Ambos modelos vienen con un panel AMOLED de 6,8 pulgadas que ofrece resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y está protegido por el cristal Corning Gorilla Glass Victus.

En la cámara del modelo Pro está la magia de la serie Tecno Phantom X2: telefoto retráctil con bokeh natural para retratos

La cámara del Tecno Phantom X2 Pro promete revolucionar la fotografía móvil. Para empezar, hay que mencionar que trae el primer objetivo retráctil del mercado de móviles. Se trata del sensor Samsung ISOCELL JN1 de 50 megapíxeles que esta especialmente diseñado para retratos, aunque también puede cumplir funciones de telefoto, ya que ofrece un zoom óptico de 2.5x.

¿Lo atractivo de esta cámara? Pues que viene con una amplia apertura de f/1.5 que le permite capturar una mayor cantidad de luz (ideal para obtener fotos brillantes y de calidad en escenas oscuras) y obtener un bokeh totalmente natural (el efecto de fondo desenfocado en retratos). ¿Quieres saber cómo se ve el objetivo retráctil del Tecno Phantom X2 Pro? Pues échale un vistazo al vídeo que dejamos aquí abajo:

El telefoto retráctil del Tecno Phantom X2 Pro no está solo en el módulo de cámaras. Acompañándolo se encuentra otro sensor de Samsung. Estamos hablando del ISOCELL GNV de 50 megapíxeles que ofrece un tamaño de píxeles nativo de 1,2 µm y que actúa como la cámara principal del móvil. Finalmente, completando esta triple configuración de sensores se encuentra un ultra gran angular de 13 megapíxeles que aporta un mayor campo de visión para las fotos.

Por su parte, el Tecno Phantom X2 no tiene una cámara tan espectacular como la del modelo Pro. De hecho, la versión estándar de esta serie pierde el objetivo retráctil y tiene una configuración de sensores más modesta. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista nada que destacar en la cámara de este móvil.

De hecho, su sensor principal es de 64 megapíxeles con tecnología RGBW. ¿Qué es esto? Pues es la clásica configuración de colores RGB mejorada, dado que añade un subpíxel blanco (W de White) lo que le permite captar hasta un 60 % más de luz. Dicho sensor esta acompañado de ultra gran angular de 13 MP y uno de profundidad de 2 MP.

Potencia garantizada con lo mejor de MediaTek, mucha autonomía y Android 12 de fábrica

Los Tecno Phantom X2 y Phantom X2 Pro tienen un rendimiento similar al de los flagships de las principales marcas de móviles Android. ¿Por qué? Pues porque tiene bajo el capó el SoC insignia de MediaTek para 2022: el Dimensity 9000. Este es un procesador de 8 núcleos fabricado con tecnología de 4 nanómetros compatible con «ray tracing» y que superó el millón de puntos en AnTuTu.

Finalmente, hay que destacar que los Tecno Phantom X2 y X2 Pro llegan con una gran batería de 5160 mAh y carga rápida de 45 W. Con ella puedes restablecer más del 50 % de la autonomía en solo 20 minutos. Y… ¿Qué sistema operativo traen? Pues Android 12 con la capa de personalización de la casa: HiOS 12.

Precios y disponibilidad de los Tecno Phantom X2 y Phantom X2 Pro

Los nuevos Tecno Phantom X2 y X2 Pro ya están disponibles en Arabia Saudita y se espera que en los próximos días se anuncie su llegada al resto del mundo. El Tecno Phantom X2 llega en dos colores (Stardust Grey y Moonlight Silver), mientras que el modelo Pro también viene en dos tonalidades, siendo nuestra favorita la versión naranja «eco-friendly» llamada Mars Orange. ¿Sus precios? Pues en el país árabe llegaron con los siguientes:

Tecno Phantom X2 (8 GB + 256 GB): 2700 riyals saudí, unos 685 € al cambio.

(8 GB + 256 GB): 2700 riyals saudí, unos 685 € al cambio. Tecno Phantom X2 Pro (12 GB + 256 GB): 3500 riyals saudí, unos 885 € al cambio.

Y tú… ¿Crees que los nuevos Tecno Phantom X2 y X2 Pro lograrán competir contra los flagships de Samsung, Xiaomi, Oppo y OnePlus?