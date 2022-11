Tecno no para de crecer en el mercado. La marca china, que lanzó su primer smartphone en 2017, ya vende más teléfonos en Rusia que la mismísima Apple y es la marca de móviles más usada en África. Pues bien, todo parece indicar que ahora la firma originaria de Shenzhen quiere empezar a competir contra los grandes fabricantes del mercado y sabe muy bien cómo hacerlo.

Las cámaras son sin lugar a dudas una de las características más importantes de los smartphones. Apple, Google, Huawei y Samsung luchan cada año por ver cuál lanza el móvil con mejor apartado fotográfico y ahora Tecno se sumará a esta batalla. ¿Por qué? Pues porque han presentado Eagle Eye Lens, una tecnología que promete revolucionar la forma en la que se graba con el teléfono.

Eagle Eye Lens es un sistema de lentes único hasta la fecha. Se trata de una cámara teleobjetivo de doble prisma que logra hacer un seguimiento automático de los objetos al grabar. Como se puede ver en el vídeo que dejamos aquí arriba, este par de prismas funcionan de manera independiente y según Tecno, pueden moverse de manera sincronizada o no.

TECNO unleashes three innovations in the Push Towards Premium Webinar tonight. Let’s have a look!#TECNO #TECNOFutureLens #TECNOpushingforpremium pic.twitter.com/lL6K2LAFx7

— tecnomobile (@tecnomobile) November 22, 2022