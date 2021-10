Ahora no hay excusas para no tener un móvil rugerizado. Y es que Oukitel acaba de lanzar un nuevo smartphone que no solo es robusto, sino también puntero en especificaciones, elegante y económico. Estamos hablando del Oukitel WP17 que ya se ha puesto a la venta a nivel mundial con características muy buenas e innovadoras (como la visión nocturna infrarroja) y un precio de lanzamiento muy atractivo.

Si necesitas un móvil duradero, que lo resista todo, pero que además tenga un buen diseño y características modernas como una pantalla ultrafluida, un procesador gaming, una batería gigantesca y cámaras de muchos megapíxeles, este Oukitel WP17 es perfecto para ti. Además, no es muy caro. Hasta el 24 de octubre podrás comprarlo más barato con una oferta que te dejamos al final del artículo. Así que échale un vistazo.

Todas las características del Oukitel WP17

El Oukitel WP17 es una auténtica bestia, en todos los sentidos. Además de resistir las condiciones más duras, tiene potencia suficiente hasta para juegos, autonomía para 2 días de uso, es capaz de ver en lugares totalmente oscuros usando infrarrojos, graba en 4K y su diseño prémium te encantará. Antes de entrar en detalles, aquí te dejamos su ficha técnica para que revises sus especificaciones a tu antojo.

Características Oukitel WP17 Dimensiones y peso 176 x 83 x 14,9 mm. 320 gramos. Pantalla 6,78″ Full HD+ (2400 x 1080) con relación de aspecto 20,5:9, panel IPS, tasa de refresco de 90 Hz, 270 ppi y cubre el 86 % del frontal. Procesador MediaTek Helio G95 con gráfica ARM G76 MP4 a 900 MHz. RAM 8 GB. Almacenamiento 128 GB ampliable hasta 256 GB. Cámara trasera Triple de 64 MP con f/1.8 + sensor de visión nocturna de 20 MP con f/1.8 + macro de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 16 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, NFC, certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810 y botón personalizable. Batería 8300 mAh con carga rápida de 18 W (9V/2A). Sistema operativo Android 11.

Diseño prémium con clase, pero robusto como una roca

El Oukitel WP17 ha sido diseñado para las aventuras al aire libre, pero también para ocasiones más formales como una cena de negocios. Tiene una forma octogonal con laterales metálicos y una tapa trasera brillante, idéntica a la que usan muchos móviles de gama alta. Además, en la parte central superior de su pantalla está perforada la cámara selfie de una forma muy sutil.

Pero lo mejor de este smartphone es que cuenta con las resistencias certificadas IP68, IP69K y MIL-STD-810 que garantizan lo siguiente:

Es a prueba de agua : puede sumergirse hasta en 1,5 metros de agua por 30 minutos. Es posible grabar bajo el agua con él.

: puede sumergirse hasta en 1,5 metros de agua por 30 minutos. Es posible grabar bajo el agua con él. No le entra polvo : todo su cuerpo está protegido para que no ingrese en él ni el más mínimo polvo o arena. Si lo llevas de expedición, no tendrás que preocuparte por si se ensucia.

: todo su cuerpo está protegido para que no ingrese en él ni el más mínimo polvo o arena. Si lo llevas de expedición, no tendrás que preocuparte por si se ensucia. No se daña si se te cae: resiste caídas de hasta 1,5 metros de altura. ¡No sufre ni un rasguño!

Además, cabe destacar que su pantalla está protegida contra rayones. En definitiva, es un teléfono que te puede durar mucho tiempo con un cuidado mínimo.

Pantalla a 90 Hz de enorme calidad y rendimiento excelente

La pantalla IPS del Oukitel WP17 tiene una calidad brutal. Mide 6,78 pulgadas, tiene resolución Full HD+ y usa una alta tasa de refresco de 90 Hz. Es bastante espaciosa, lo cual hace que sea cómoda de usar para la multitarea y juegos. También muestra colores muy vivos, por lo que es perfecta para ver vídeos, películas, series, etc.

Pero lo que más impresiona de esta pantalla es su alta tasa de refresco que brinda una experiencia más fluida (incluso en juegos) que las pantallas que normalmente usan los móviles rugerizados. Además, tiene un buen nivel de brillo para usarla en exteriores sin problemas.

Asimismo, debemos resaltar que su procesador Helio G95 ofrece un rendimiento excelente con todo tipo de tareas. No es el más potente del mercado, pero te asegura un funcionamiento rápido, fluido y sin lag con cualquier app de redes sociales, mensajería, navegación, entre otras. Básicamente, con cualquier tarea o aplicación que uses en tu día a día rinde bastante bien.

Es un chip optimizado para juegos, así que también te permite jugar con un rendimiento decente a la mayoría de juegos para Android. Vale la pena resaltar que trae 8 GB de RAM (lo mismo que una PS4, por ejemplo) y 128 GB de almacenamiento que puedes ampliar hasta 256 GB con una tarjeta TF o micro SD.

Batería de 8300 mAh de 2 días de duración

La batería de 8300 mAh del Oukitel WP17 es una de sus características estrella. Te permite usar el móvil 2 días enteros sin acudir al cargador. Eso hace que este smartphone sea perfecto para irte de viaje varios días lejos de los enchufes.

Por cierto, tiene una buena recepción de redes 4G de todos los países y operadoras. Por si fuera poco, te permite usar 4 sistemas de navegación distintos (GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo). ¡No te perderás nunca con este móvil! Dicho sea de paso, también tiene NFC para hacer pagos sin contacto.

Volviendo a la batería, esta se puede cargar relativamente rápido a 18 W a través de su puerto USB-C. En 4 horas, puedes llenarla de 0 a 100 %. Y otra cosa que nos parece muy interesante mencionar es que soporta carga inversa: si le conectas un cable OTG, puedes usarlo como una powerbank para cargar tus auriculares u otro móvil con su enorme batería.

Cámara de 64 MP con visión nocturna infrarroja, ¡deja que sea tus ojos!

En cuanto a la cámara, en la parte trasera tiene un sensor de 64 MP que toma fotos de gran calidad en la mayoría de condiciones. Incluso, puede grabar en 4K a 30 FPS. Está acompañado por un sensor secundario de 2 MP para la función macro (enfoque cercano). Y su cámara selfie es de 16 MP: cuenta con la calidad suficiente para hacer videollamadas y fotos a ti mismo decentes.

Pero su sensor más interesante es el de 20 MP que usa 4 emisores infrarrojos para proporcionarte una visión nocturna extraordinaria. Gracias a esta cámara, puedes ver con claridad en entornos totalmente oscuros a través del teléfono. Si te encuentras en situaciones de peligro de noche o a oscuras, el Oukitel WP17 te puede salvar la vida.

Precio del Oukitel WP17 y dónde comprarlo más barato

El precio original del Oukitel WP17 es de 345 €. Sin embargo, para celebrar su lanzamiento global, Oukitel ha rebajado su precio a la mitad hasta el 24 de octubre. Así que, si quieres llevártelo por apenas 172 €, usa este botón cuanto antes:

La verdad es que este Oukitel WP17 es de los mejores móviles rugerizados que hemos visto últimamente, sobre todo por el precio con el que queda gracias a esta oferta. Si te interesa, ve a por él sin dudarlo.

Por cierto, en la página a la que te lleva el botón de arriba puedes registrarte con tu correo para ganar un cupón de 5 € de descuento. Además, al final, encontrarás un sorteo en el que puedes participar para llevarte gratis este Oukitel WP17 o unos auriculares Bluetooth. Hay 22 premios, así que participa.